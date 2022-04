Política Senador retira assinatura para instalação de CPI do Ministério da Educação

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Segundo o parlamentar, embora acredite que “fatos graves” ocorreram no Ministério, “uma CPI tão próxima das eleições acabará em palanque eleitoral”. Foto: Agência Senado Segundo o parlamentar, embora acredite que “fatos graves” ocorreram no Ministério, “uma CPI tão próxima das eleições acabará em palanque eleitoral”. (Foto: Agência Senado) Foto: Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Oriovisto Guimarães (Podemos) retirou sua assinatura para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigue possíveis irregularidades no Ministério da Educação (MEC). O anúncio foi feito neste sábado (9) em uma publicação nas redes sociais do senador.

Segundo o parlamentar, embora acredite que “fatos graves” ocorreram no Ministério, “uma CPI tão próxima das eleições acabará em palanque eleitoral”.

Sem o apoio de Oriovisto, o requerimento fica com 26 assinaturas – faltando uma para atingir o mínimo necessário para dar procedimento ao processo de abertura das investigações.

Após o anúncio da saída de Oriovisto, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) fez uma publicação no Twitter dizendo que continuarão atrás de assinaturas para instalar a CPI do MEC. “Eles não podem sair impunes!”, afirmou.

Se atingir novamente as 27 assinaturas, o documento vai ao plenário para a leitura do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que decide sobre a abertura ou não da CPI.

A crise no MEC começou após o jornal Folha de São Paulo ter revelado um áudio do então ministro Milton Ribeiro dizendo que municípios próximos ao pastor Gilmar Santos teriam prioridade em suas demandas. Em depoimento à Polícia Federal, Ribeiro confirmou a autoria do áudio, mas afirmou que a gravação foi tirada de contexto.

