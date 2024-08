Política Senador Sérgio Moro afasta comparações entre a “Vaza Jato” e a troca de mensagens envolvendo o ministro do Supremo Alexandre de Moraes

Moro disse que "apesar dos hipócritas, não há comparações possíveis até porque o objeto dos processos é diferente".

O senador e ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil-PR) afirmou nessa quinta-feira (15), que não há comparação entre o vazamento de mensagens que o envolveram – conhecido como “Vaza Jato” – e as recentes trocas de mensagens relacionadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, reveladas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Moro criticou a “Vaza Jato”, que divulgou conversas entre ele e então o coordenador da força-tarefa de Curitiba, o ex-procurador Deltan Dallagnol, após uma invasão hacker. Para o senador, a série de reportagens sobre ele “foi uma farsa utilizada para anulação de condenações de corruptos, alguns até confessos. Nenhum inocente incriminado, nenhuma prova fraudada”.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Moro disse que “apesar dos hipócritas, não há comparações possíveis até porque o objeto dos processos é diferente”. O parlamentar não mencionou o ministro nominalmente.

As conversas expostas pela “Vaza Jato” mostrariam que Moro teria orientado investigações da Operação Lava-Jato ao sugerir mudança da ordem de fases da operação, dar conselhos, fornecer pistas e antecipar uma decisão a Deltan Dallagnol. Os membros da Lava-Jato nunca reconheceram a autenticidade das mensagens.

Com a publicação da série de reportagens pelo Intercept Brasil, várias decisões de Moro na Operação Lava-Jato foram revistas e anuladas, dada a suposta parcialidade do juiz nos processos.

Políticos da oposição têm suscitado que o mesmo possa ocorrer com as decisões de Moraes no inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos, além de poder destituir o ministro do cargo. “O que defendo é a eliminação dos excessos, como as penas exageradas dos manifestantes de 8/1″, disse Moro.

Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, tem um problema “pessoal” contra ele.

“O que é claro: É algo pessoal do Alexandre de Moraes comigo. Só não enxerga quem não quer”, afirmou o ex-presidente em entrevista à Rádio 96 FM.

Bolsonaro deu a declaração ao comentar sobre a suspeita de que Moraes teria pedido informalmente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão que ele presidia, dados usados no inquérito das fake news contra bolsonaristas. O ex-presidente declarou não ser possível dizer tudo o que pensa sobre o caso por risco de eventuais investigações. “Mais importante do que você ter uma informação é saber como utilizá-la. E eu sou o elo mais fraco dessa corrente aí. Não sou nada”. Moraes nega irregularidades nos pedidos de informações ao TSE. Na quarta-feira (14), ele afirmou que “nenhuma” das matérias publicadas preocupa seu gabinete ou ele mesmo. Disse todos os pedidos feitos por ele foram documentados. “Seria esquizofrênico eu me auto oficiar, até porque como presidente do TSE, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios”, disse o ministro em sessão no STF.

