Política Senador Sérgio Moro afirma que o Brasil “voltou a receber com honras de Estado ditadores sul-americanos”

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Ex-juiz da Lava-Jato deu a declaração depois que Nicolás Maduro desembarcou em Brasília. (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) afirmou, na manhã desta segunda-feira (29), que o Brasil “voltou a receber com honras de Estado ditadores sul-americanos”.

“O Brasil voltou a receber com honras de Estado ditadores sul-americanos, desta vez Maduro. Outro sinal negativo para a comunidade internacional pelo governo Lula. Será cobrado do ditador o restabelecimento da democracia e dos direitos humanos na Venezuela?”, declarou o ex-juiz da Operação Lava-Jato.

Na noite de domingo (28), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, desembarcou em Brasília a convite de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na capital federal, nesta segunda, o venezuelano se reúne com o petista. Nesta terça-feira (30), Maduro participa da cúpula de líderes da América do Sul.

“Agradeço a calorosa acolhida com que fomos recebidos em Brasília, capital da República Federativa do Brasil. Nas próximas horas, estaremos desenvolvendo uma agenda diplomática que reforce a necessária união dos povos de nosso continente”, afirmou o venezuelano nas redes sociais.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Lula e Maduro debaterão os avanços no processo de normalização das relações bilaterais, incluindo a reabertura das respectivas embaixadas e setores consulares e a recente designação do embaixador da Venezuela no Brasil, Manuel Vicente Vadell Aquino.

