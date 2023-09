Política Senadora pronuncia errado o nome de Ernesto Geisel, ex-presidente do Brasil

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2023

Suplente do ministro da Justiça Flávio Dino, Ana Paula Lobato (PSB-MA) chama General Ernesto Geisel de "Gêizel". (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A senadora Ana Paula Lobato (PSB-MA) cometeu uma gafe ao falar durante Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos do 8 de janeiro. Nessa terça-feira (25), a comissão ouviu o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete Institucional de Segurança (GSI) de Jair Bolsonaro. Ana errou a pronúncia do nome do ex-presidente General Ernesto Geisel, chamado por ela de “Gêizel”. O ocorrido virou assunto nas redes sociais.

A política é suplente do ministro da Justiça, Flávio Dino. No X (antigo Twitter), a fala de Lobato gerou comentários entre os usuários. “Errando a pronúncia do nome do ex-presidente General Ernesto Geisel é pracabá. Parlamentares sem nenhum conhecimento da história. Ruim isto, demonstram que não estudam”, escreveu um.

Outra publicação ressaltou que ela estava “nervosa”, indicando que Lobato “errou o nome [de Geisel] pelo menos umas três vezes”. Um terceiro disse ter achado “engraçado a senadora Ana Paula Lobato chamar o general Geisel de Jeisom”. Outro disse: “Por mim tudo bem, porque esses sobrenomes podem ser esquecidos mesmo”.

Ana Paula Lobato é vice-líder do PSB no Senado, e era vice-prefeita de Pinheiro, no norte do Maranhão. Enfermeira por formação, a política renunciou ao cargo na prefeitura em fevereiro deste ano.

A CPMI do 8 de Janeiro ouviu Heleno, que chefiou o GSI ao longo do governo passado. Durante o depoimento, Heleno falou palavrões e respondeu a algumas perguntas dos parlamentares, mas silenciou diante de questionamento sobre participação em reunião de Bolsonaro com o hacker Walter Delgatti, sobre tentativa de invadir as urnas eletrônicas.

Irritação

Durante a sessão dessa terça, o general Heleno se irritou com perguntas da relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA). Após a relatora questionar se ele havia mudado de ideia e reconhecia o resultado das urnas que deu vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele se virou ao advogado que o acompanha na sessão e começou a proferir palavrões. As falas, contudo, foram captadas pelo microfone da comissão.

“Ela fala as coisas que ela acha que estão na minha cabeça. Porra, é para ficar puto. Puta que o pariu”, afirmou o general.

Mesmo com uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal (STF) para ficar em silêncio, Heleno fez um discurso inicial, e respondeu as perguntas da relatora da comissão, a senadora Eliziane Gama (PSD).

