Cláudio Humberto Senadores “indenizam” despesas sem trabalhar

Por Cláudio Humberto | 5 de março de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Senado teve só um único dia de trabalho nos dois primeiros meses de 2025, mas senadores já conseguiram drenar para seus bolsos mais de R$2,7 milhões em “ressarcimento de despesas” por meio da “Cota para Exercício da Atividade Parlamentar, o “cotão”, malandragem criada para turbinar os salários de suas excelências. O ano legislativo nem começou, não há projetos aprovados, nem mesmo o Orçamento de 2025, mas eles obtiveram ressarcimento de R$763,4 mil em despesas com… gasolina.

Adoram viajar

Só em passagens foram R$300,1 mil este ano. O líder do governo Lula, Randolfe Rodrigues (PT-AP) gastou R$54,1 mil por nossa conta.

Minha imagem primeiro

A “divulgação da atividade parlamentar”, gastos com propaganda dos senadores, assessorias, gráficas etc, custaram exatos R$437.339,03.

Jeitinho

O cotão parlamentar (entre R$26,3 mil e R$55,4 mil por mês, a depender do Estado do senador) banca contas diversas, do cafezinho a aluguéis.

Muito mais gasto

O salário dos senadores, ajustado este mês, é de R$46,3 mil, além de terem outros R$133,1 mil por mês para pagar assessores do gabinete.

Rombo pode impedir Correios de honrar obrigações

O rombo de R$3,2 bilhões nas contas dos Correios em 2024, o maior de sempre, superando o prejuízo de R$2,1 bilhões de 2015, equivale a metade do déficit total das 20 estatais federais em princípio não dependentes do Tesouro Nacional, que chegou a R$6,3 bilhões. Com o possível rombo de R$5 bilhões em 2025, considerando o prejuízo de R$1 bilhão nos dois primeiros meses, a situação atinge nível desesperador, após a própria direção dos Correios admitir o risco de “insolvência”.

Calote pode vir aí

Ao admitir risco de insolvência em documentos internos, os Correios sinalizam eventuais dificuldades de honrar suas obrigações.

Mão boba no bolso

Para honrar suas obrigações, a estatal necessitaria de medidas drásticas ou “intervenção externa”, isto é, o bolso de quem paga impostos.

Gestão patinando

Os Correios adotaram um teto de gastos, suspenderam contratações temporárias e buscaram renegociar contratos. Mas o rombo continua.

Conta longe de fechar

O Portal da Transparência aponta que o governo Lula (PT) arrecadou pouco mais de R$1 trilhão em 2025, até a sexta-feira (28). O mesmo portal revela que os gastos do governo já passaram de R$1,54 trilhão.

Não param de voar

O Portal da Transparência atualizou os gastos do governo Lula (PT) com viagens em 2025: despesas pularam de R$64,7 milhões no dia 21 para quase R$80 milhões até a sexta-feira (28). Mais de R$2 milhões por dia.

O rombo Dilma

Nem a fortuna pessoal de US$420 bilhões de Elon Musk, o ser humano mais rico da História, cobriria o rombo deixado por Dilma (PT). Em 2015, o PIB brasileiro perdeu mais de US$650 bilhões em relação a 2014.

Não faz sentido

Três dos ministros mais apagados, Simone Tebet (Planejamento), Mauro Vieira (Relações Internacionais), e Macaé Evaristo (Direitos Humanos) seriam os “melhores”, diz pesquisa Atlasintel com 2.595 eleitores.

Tudo indefinido

O “acordo” entre STF, Executivo e Legislativo para liberar o pagamento de emendas parlamentares ainda não definiu se é constitucional o caráter impositivo das emendas e nem as próprias “emendas pix”.

Objetivo de sempre

Para Jair Bolsonaro, o pedido do PT para o STF punir seu filho Eduardo Bolsonaro tem o objetivo de abrir caminho, na Comissão de Relações Exteriores, para 37 acordos assinados pelo governo Lula com a China, incluindo empréstimo de R$4 bilhões do Banco dos Brics ao BNDES.

Showmícios

A ministra Margareth Menezes (Cultura) aproveitou o carnaval para faturar em apresentações nas cidades de Salvador (BA) e Campo Grande (MS) antes mesmo do fim de semana acabar.

Nem porco aguenta

Levantamento Safras&Mercado, com dados da Secretaria de Comércio Exterior, aponta que o preço diário da carne suína aumentou 30,3% mês passado em relação a fevereiro de 2024, apesar de a oferta ter crescido.

Pensando bem…

…com o clima de fim de festa no governo Lula, toda semana tem uma quarta-feira de cinzas.

PODER SEM PUDOR

Cheiro de vitória

Orestes Quércia (MDB) conta que só 45 dias antes teve certeza de que venceria a eleição do governo de São Paulo, em 1986. Eram 5h da manhã e, de megafone em punho, ele pedia votos na porta de uma fábrica. De repente, aproximou-se um Opala Diplomata branco (o carro mais chique da época) e dele desceu um homem elegante, de sorriso confiante. Era Fernando Henrique Cardoso, candidato ao Senado pelo MDB, que ainda não havia comparecido a um só comício. Quércia foi à forra, aos gritos: “Vencemos! Vencemos! Isso é uma prova que vamos vencer!” exclamou, apontando para FHC. Atônito diante do deboche, ele voltou ao Opala branco e sumiu. E jamais perdoou Quércia.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

