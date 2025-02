Cláudio Humberto Senadores voltam a apostar em Pacheco chanceler

Por Cláudio Humberto | 20 de fevereiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Sem opções de espaço para o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no governo, cresce entre os senadores a expectativa de que ele substitua a Mauro Vieira, atual ministro das Relações Exteriores em vias de aposentadoria em razão da “expulsória”. Contava em favor de Pacheco a destinação para seu partido da presidência da Comissão de Relações Exteriores, mas sua atitude catatônica favoreceu a indicação de Nelsinho Trad (MS), também do PSD, para a comissão.

Jogo virou

Mal sabia o chanceler decorativo Mauro Vieira que, ao torcer por Trad na comissão, com recados pró-Nelsinho, estaria com a batata no forno.

Me esqueçam

Nelsinho Trad era o plano B do PSD para a comissão. Acontece que, na hora de escolher o presidente, Pacheco nem mesmo deu as caras.

Deu no pé

Pacheco tem conversado menos com Lula do que esperava, sobre virar ministro. A viagem com a família ao exterior evitou saia-justa pela CRE.

Voto mineiro

Nem Lula acredita que Pacheco ganhe o governo mineiro, mas insiste que ele dispute o cargo a fim de garantir palanque no Estado, em 2026.

Veterano do STF não bota fé em julgamento justo

Perguntado se espera julgamento justo do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais acusados de suposta “tentativa de golpe”, Marco Aurélio, um dos mais importantes ministros da história do Supremo Tribunal Federal, foi elegante. Disse que não gostaria de ser julgado pela atual composição do STF, não sem lembrar que por ali passaram ministros da estirpe de Moreira Alves, Nery da Silveira, Sidney Sanches etc. Não pareceu acreditar em isenção na corte cujo presidente se jactou há menos de dois anos, sob vaias, em comício na UNE: “Nós derrotamos o bolsonarismo”.

Desafio da isenção

Julgamento justo certamente é o grande desafio, mas a aposta geral é de que nem precisa de julgamento formal: os réus já estão condenados.

Aula de Justiça

Marco Aurélio comentou a denúncia da PGR durante entrevista no Jornal Gente, programa da Rádio Bandeirantes/BandNews TV.

STF incompetente

Ele criticou o fato de o STF julgar pessoas comuns, sem privilégio de foro, como ordena a Constituição e recomenda o devido processo legal.

Alma do negócio

A medida provisória de Lula aprovada ontem (19) no Senado, criada em setembro para distribuir R$514 milhões a órgãos públicos no “combate a queimadas na Amazônia”, inclui R$5 milhões para propaganda.

Tudo suspeito

Chamou atenção da oposição a estranhíssima compra da nova sede da ANTT. Sem licitação, claro, por R$687,5 milhões. A deputada Bia Kicis (PL-DF) quer que o ministro Renan Filho (Transportes) explique.

Arapuca armada

Viralizou meme postado por Jair Bolsonaro sobre o método que o ex-presidente usaria para capturar e matar Lula. A foto mostra uma arapuca armada com duas garrafas de cachaça e alguns limões como isca.

Fábrica de acusações

Segundo o ex-presidente Bolsonaro, finalmente denunciado por chefiar suposta tentativa de golpe, “a cartilha é conhecida: fabricam acusações vagas, se dizem preocupados com a democracia ou com a soberania, e perseguem opositores, silenciam vozes dissidentes e concentram poder”.

Neto governador

Enquanto PT e PSD se desentendem na Bahia sobe quem irá lançar os candidatos a cargos majoritários no Estado, em 2026, o União Brasil corre para emplacar a candidatura de ACM Neto a governador.

Invasão gringa

O deputado Defensor Stélio Dener (Rep-RR) quer afrouxar a Lei de Migração e reduzir pela metade os 4 anos para naturalização de estrangeiros. Diz que incentivará o desenvolvimento econômico.

Misoginia na CPI

Novo presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), é um dos membros da extinta CPI da Covid processados pela médica Nise Yamaguchi por misoginia e humilhação, no depoimento à CPI. Omar Aziz (PSD-AM), que a presidiu, também é processado por motivo semelhante.

Na nossa conta

O Portal da Transparência atualizou os dados sobre os gastos do governo Lula (PT) com viagens em 2025 até o último dia 14 de fevereiro: R$43 milhões, quase R$1 milhão por dia… por enquanto.

Pensando bem…

…Lula que o diga: prender opositor não extermina a oposição.

Poder sem Pudor

Olhos bem fechados

Conhecido cabeça dura udenista, Oscar Dias Correia era adversário ferrenho de Juscelino Kubitschek (PSD) e estava certa vez Poço de Caldas quando telefonou a um amigo de Andradas, avisando que viajaria ao seu encontro. O homem observou, satisfeito: “Bem, agora, com a nova estrada, o senhor pode vir mais rápido!” Correia se ofendeu com a referência à importante obra rodoviária construída no governo de JK: “Vou pela estrada antiga. Ou você acha que vou dar prestígio para essa estrada do Juscelino?”

Cláudio Humberto

@diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

