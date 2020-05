Rio Grande do Sul Senai doa 800 protetores faciais a órgãos públicos, hospitais e parceiros da comunidade

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Face Shields foram fabricados no Instituto de Inovação de Metalmecânica. Foto: Divulgação Face Shields foram fabricados no Instituto de Inovação de Metalmecânica. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma ação conjunta entre o Instituto Senai de Inovação em Metalmecânica e empresas da região do Vale dos Sinos possibilitou a doação de protetores faciais a órgãos públicos, hospitais e parceiros da comunidade. Com a falta de equipamentos individuais de proteção, o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) trabalhou em algumas frentes a fim de contribuir no combate à Covid-19 e seus efeitos econômicos e sociais. Uma delas foi a produção e doação de cerca de 800 Face Shields para hospitais, órgãos públicos e outros parceiros da comunidade.

O diferencial foi o desenvolvimento de um protótipo que pudesse ser fabricado rapidamente, levando em consideração segurança e conforto do usuário, sem a necessidade de construção de moldes e outros dispositivos. A equipe do Instituto projetou um protetor totalmente cortado a laser, a partir de materiais simples e leves. O projeto pode ser executado por qualquer empresa que tenha corte a laser, sem a necessidade de investimentos em ferramental e a partir de materiais simples, encontrados em comércios locais.

“Utilizado em linhas de frente e triagem para combate à Covid-19, o protetor facial desenvolvido pelo Instituto é leve e confortável, podendo ser usado por horas sem que haja desconforto ou atrapalhe o movimento durante o uso”, explica o engenheiro do instituto Fernando Pereira, responsável pelo projeto. O protetor pode ser higienizado por álcool gel ou similar e foi desenvolvido para atender às regras da Anvisa.

Considerado um dos acessórios mais importantes para evitar o contágio por Covid-19, o protetor facial cria uma barreira física importante para que gotículas infectadas dispersas no ar não entrem em contato com o rosto de quem está trabalhando em profissões de risco, normalmente muito próximas ou em contato físico direto com o paciente infectado.

