Educação Senai-RS atualiza cursos técnicos EAD de Automação Industrial e Mecatrônica

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

As novas capacitações têm como metodologia o uso de desafios da indústria. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul (Senai-RS) atualizou os cursos técnicos EAD de Automação Industrial e Mecatrônica. As novas capacitações foram construídas por docentes da entidade, estão disponíveis nacionalmente, e têm como metodologia o uso de desafios da indústria.

Além disso, a nova plataforma é baseada no estudo adaptativo, isto é, o curso vai se adaptando à necessidade do aluno, seguindo uma trilha de aprendizagem. Esses cursos são construídos no formato de módulos granulares (pequenos desafios), que enfatizam tanto as competências técnicas quanto as socioemocionais fundamentais para a formação de profissionais aptos a enfrentar o mercado de trabalho.

As formações duram em média um ano e meio, podendo chegar a dois anos, e têm como pré-requisito o aluno estar cursando ou já ter o Ensino Médio completo. Os cursos de Automação Industrial e Mecatrônica formam profissionais voltados para as tecnologias usadas na indústria 4.0.

Nos cursos semipresenciais do Senai, os alunos terão acesso a tecnologias educacionais, animações e recursos interativos. Combinando teoria e prática, reproduzem a realidade da indústria e preparam os profissionais ao complementar o conhecimento em novas tecnologias com habilidades de liderança e comunicação.

O Senai-RS conta com laboratórios com equipamentos de ponta, além de recursos didáticos atualizados como livro digital, realidade aumentada, simulador 3D, laboratório remoto, jogos interativos e ferramentas de comunicação síncrona. Mais informações pelo site https://www.senairs.org.br/cursotecnico.

