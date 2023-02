Educação Volta às aulas: como lidar com a transição escolar

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

A rotina dos alunos pode ser bastante impactada pelas principais mudanças de fase escolar. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Mudanças são comuns durante a fase escolar. Especialmente no início do ano, ao retornar às aulas, as crianças e adolescentes lidam com novidades como novas turmas, troca de professores e colegas em sala de aula. Mas, além do aspecto cotidiano, as transições escolares entre os segmentos da educação também geram reflexo para os estudantes, seja a passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, ou deste para o Ensino Médio.

Para a psicóloga Michele Morais Santos, a transição escolar pode afetar estudantes e famílias, que devem estar preparados para o processo de adaptação. “Ao longo do tempo, podemos perceber que, na transição do infantil para o fundamental, as atividades mais lúdicas passam a ser substituídas por outras mais estruturadas, com cobranças maiores. Esse aumento de exigência precisa ser conversado em família”, reforça.

Diálogo é a ferramenta fundamental

Os sentimentos das crianças que passam da Educação Infantil para o Ensino Fundamental podem ser observados e dialogados no núcleo familiar. “É importante que a família tenha o diálogo aberto com os filhos para saber como está a adaptação, que sentimentos esse momento provoca. Também é indicado ter uma relação próxima com a escola, para poder trocar impressões sobre esse período”, explica Michele.

Já a mudança do Ensino Fundamental para o Médio possibilita que esse diálogo seja ainda mais aberto em família. “O estudante pode ser incentivado a pensar no seu projeto de vida, o que dentro dessas aulas faz sentido, do que ele mais gosta, quais os objetivos que ele pode atingir em um futuro próximo.”

A especialista preparou algumas dicas que podem auxiliar pais e responsáveis:

-Envolver o estudante na mudança de rotina, para que participe dos preparativos de uma forma leve e divertida, como separar os materiais escolares, uniforme e assim por diante;

-Apoiar na organização da rotina também pode ajudar na adaptação escolar. A família pode estruturar junto com o estudante os horários para as atividades do dia a dia;

-Apresentar os pontos positivos da nova rotina e da escola, do que aquele início do ano pode representar para os alunos;

-Dialogar sobre o que aconteceu no dia, incentivando uma conversa aberta, seja nos pontos positivos ou negativos.

