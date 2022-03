Acontece Senai-RS inaugura estrutura ampliada em Santa Cruz do Sul

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) ampliou a sua estrutura em Santa Cruz do Sul. Foto: SENAI

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) ampliou a sua estrutura em Santa Cruz do Sul. O Centro de Formação Profissional Carlos Tannhauser passou por uma reformulação envolvendo conceitos de flexibilidade, sustentabilidade e acessibilidade, além da construção de um novo prédio que acrescentou cerca de 770 m² ao espaço já existente. “Eventos como este são importantes, pois permitem mostrar uma das razões que motivam o trabalho da FIERGS, que é cuidar do futuro da indústria gaúcha, qualificando o trabalhador, gerando oportunidades e renda, portanto, viabilizando o desenvolvimento econômico e social”, lembrou o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Gilberto Porcello Petry, na cerimônia de inauguração, realizada na manhã de hoje (10). Ele destacou o trabalho dos industriais como Carlos Tannhauser, homenageado ao dar nome à unidade do Senai, e que foi um dos empresários que ajudou a criar a FIERGS. Petry ressaltou ainda que o evento “ajuda a marcar o ‘clima de retomada’ que estamos vivendo, com o retorno das atividades presenciais nas escolas e nas empresas. Por fim, reafirmo o compromisso da FIERGS de continuar trabalhando, através do Sesi e do Senai, no atendimento em áreas tão importantes como o acesso à educação e à qualificação profissional”, concluiu.

O evento acontece no mesmo período em que o Senai da cidade comemora 70 anos do início de sua primeira turma. “Senai é uma grife, uma marca, faz parte da história da cidade e é uma referência. Tanto que em 1998,para homenagear a escola, foi dado o nome do primeiro bairro de Santa Cruz denominando de Bairro Senai” afirmou a prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany. Ela lembrou que a cidade tem 130 mil habitantes, e que a escola já treinou 45 mil pessoas. “É um percentual alto e que mostra a qualidade da escola”, disse. Outro exemplo da excelência do Senai na região foi que por duas edições consecutivas, os alunos do Senai de Santa Cruz, após conquistarem o pódio nacional nas Olimpíadas do Conhecimento em Robótica Móvel, representaram o Brasil na WorldSkills de 2017, nos Emirados Árabes, e de 2019, na Rússia, recebendo medalha de excelência. O presidente do Conselho Consultivo do Sesi e Senai da região, Flávio Haas, agradeceu o apoio da entidade ao Vale do Rio Pardo. “Minha relação com o Senai já tem 60 anos. Neste período, sou testemunha da contribuição da instituição não só para as empresas, mas para a sociedade como um todo”, enfatizou.

Por outro viés, o da tecnologia e inovação, o Senai vem acompanhando as tendências e evoluções da indústria, buscando atender as demandas da região. “Após sete décadas de história, a modernização veio como forma de aproximar o Senai de Santa Cruz do Sul da realidade de tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 e torná-lo mais próximo à matriz industrial da região”, destacou o diretor regional do Senai-RS, Carlos Trein. Ele apresentou a nova estrutura, composta por um laboratório de solda – inclui 14 boxes com sistema de exaustão individualizado, equipamentos que permitem a realização de operações de soldas em processos MIG, MAG, TIG e eletrodo revestido e tratamentos térmicos. O prédio conta ainda com uma oficina de manutenção mecânica industrial, equipada com ferramental e kits didáticos, que permitem ao aluno desenvolver o aprendizado prático alinhado à realidade da indústria local.

A estrutura já existente passou por modernização, com foco no desenvolvimento de ambientes que estimulem o aprendizado, criatividade e autodesenvolvimento dos estudantes. Outra novidade é o SenaiLab – um Espaço Maker, onde o aluno pode experienciar e prototipar soluções, com ferramentas, máquinas em miniatura que simulam processos convencionais de usinagem, impressoras 3D, máquina de corte e gravação a laser, prototipadoras de placas eletrônicas, kits Lego e até mesmo um robô industrial que permite o aprendizado em programação e operação de robôs.

A unidade conta hoje com laboratórios de elétrica predial e industrial, de eletrônica, hidráulica e pneumática, automação, usinagem CNC, metrologia, solda, além de laboratórios de informática, mini auditório e salas de aula. O aumento da área construída e as reformas possibilitaram reorganizar os ambientes de acordo com as necessidades de cada atividade.

Já o investimento na atualização tecnológica e em tecnologias educacionais permite ao Senai a realização de cursos de iniciação profissional, aperfeiçoamento, qualificação e cursos técnicos, tanto na forma presencial como em cursos semipresenciais, nos quais o aluno realiza a maior parte da carga horária de forma remota, em ambiente virtual, e executa atividades práticas, periodicamente, nos laboratórios físicos. Entre os cursos técnicos – com carga horária aproximada de 1.400h – os destaques são Mecatrônica, Eletroeletrônica, Eletromecânica e Manutenção de Máquinas Industriais, além de um portfólio com opções de menor duração, nas áreas de Automação, Eletroeletrônica, Energias renováveis, Metalmecânica e Construção Civil.

