Acontece 69ª Festa de São Jorge ocorre de 22 a 24 de abril em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Homenagens a São Jorge começam a partir do dia 22. Foto: Paróquia de São Jorge

A 69ª Festa de São Jorge, em 2022, traz no seu lema: “Salve Jorge! Abri Nossos Caminhos!” e o tema: “Defender a vida! Promover a paz! Incluir a todos!”

A Paróquia de São Jorge estará renovando a sua programação, iniciando no dia 17 de março, às 12h, com o ato de lançamento na Igreja São Jorge, onde contará com a presença de autoridades religiosas, civis, políticas e militares. No dia 10 de abril, será realizada a 13ª Corrida e Caminhada de São Jorge, abrindo oficialmente os festejos. No dia 22 de abril, ocorre o Baile de São Jorge, às 20h e no dia 23 de abril, Dia de São Jorge, com uma especial Programação Religiosa e Cultural, que se estenderá até o dia 24 de abril.

A Festa de São Jorge tornou-se um dos eventos religiosos e culturais mais expressivos de Porto Alegre. Nos últimos anos, tem mostrado um crescimento vigoroso no número de participantes e no caráter das atividades religiosas e sociais que integram a sua programação. A atividade reúne católicos e praticantes de outras denominações religiosas, em razão da expressão deste ícone da religiosidade popular.

Antes da pandemia, em anos anteriores cerca de 200 mil pessoas passaram pela Igreja de São Jorge no dia 23 abril e no domingo de festa, registrando, a cada ano, um fluxo maior de devotos e visitantes da cidade, do interior e até de outros estados. O templo costuma ser visitado, também por integrantes de outras religiões, devotos de São Jorge. Este ano no dia 23 de abril serão rezadas missas de uma em uma hora, com a benção da saúde. Também são realizadas duas procissões: uma noturna no dia 23 de abril no dia de São Jorge, às 19h30 e outra diurna no dia 24 de abril, que percorrem o trajeto da Igreja na Av. Bento Gonçalves, Rua Guilherme Alves, Av. Ipiranga, Rua Salvador França até encontrar novamente a Av. Bento Gonçalves.

No dia 23 de abril a igreja se transforma para receber os fiéis, através dos membros da Paróquia de São Jorge, em Porto Alegre, que prepararam a Igreja para os festejos no dia do Santo, retirando os bancos para dar mais espaço. Esses bancos têm que ir lá para a rua. Senão, não entra todo mundo – explicava o padre Sérgio Belmonte, pároco da igreja que marca a vista de quem passa pela Terceira Perimetral ou pela Av. Bento Gonçalves. Nesta data também muitas pessoas acendem velas para São Jorge, fazendo seus pedidos e renovando seus votos de fé. Pode-se considerar que esta celebração ao Santo São Jorge, simboliza para a cidade a união das religiões, uma vez que a data é importante no calendário católico a ponto de ser feriado em determinadas regiões.

