Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

Pedro Fegherazzi e Isabel Degrazia assumem a diretoria executiva da ABRH-RS para o triênio 2022/2024 Foto: ABRH-RS Foto: ABRH-RS

Na noite desta quinta-feira (10), ocorreu a cerimônia de posse da nova equipe gestora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seção do Rio Grande do Sul (ABRH-RS). Em evento realizado no Instituto Ling, na presença de líderes empresarias e gestores de pessoas, Pedro Luiz Fegherazzi assumiu a presidência da entidade para o triênio de 2022/2024.

No ano em que a entidade completa 50 anos, Pedro afirma que assumir a gestão da ABRH-RS será um grande desafio, mas que as expectativas são as melhores. “Para mim, representa a oportunidade de devolvermos para a sociedade aquilo que a gente aprendeu ao longo das nossas carreiras e contribuir realmente para aprimorar o desenvolvimento dos nossos colaboradores”, afimou.

Para a nova gestão, o primeiro objetivo é retomar os eventos presenciais, considerando congressos e cursos de qualificação. Também, está previsto uma atenção maior aos estagiários e à formação de pessoas. “Eu queria era mobilizar os empresários e os líderes das empresas para que invistam mais nas pessoas, em todas as áreas”, destacou Fegherazzi.

O novo presidente carrega uma vasta experiência no setor de recursos humanos, com 40 anos de atuação na área. Atualmente, Pedro trabalha como sócio-diretor da Fegherazzi Consultores Associados. Ele assume a gestão junto à gerente de gestão de pessoas da PUCRS Isabel Degrazia, como vice-presidente. A entidade possui associados entre pessoas físicas e jurídicas, reunindo empresários, profissionais, consultores e estudantes. A ABRH-RS abrange todas as questões que integram a gestão e o desenvolvimento de pessoas a partir da disseminação do conhecimento.

