Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

Imagem do prédio do SENGE na avenida Erico Verissimo, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação)

Em 2022, o Sindicato dos Engenheiros no RS completa 80 anos consolidado como uma entidade efetivamente representativa, com sustentabilidade financeira, solidez patrimonial e crescimento contínuo no quadro associativo. Com processos de gestão colegiada ancorada em valores como a responsabilidade, o planejamento estratégico e a competência, o SENGE vem avançando ainda mais em projetos, se modernizando e se reinventando diante dos desafios que o período pós-reformas impôs ao movimento sindical nos últimos anos. A atuação do Sindicato está baseada em quatro pilares:

A Ação Sindical, por meio da qual atua no sentido de proteger conquistas históricas da categoria profissional e direitos trabalhistas, buscando também avançar cada vez mais nas negociações coletivas em apoio aos colegas representados tanto do setor público, quanto da iniciativa privada; trabalha pela valorização profissional a partir das atribuições profissionais de cada área da Engenharia e da responsabilidade técnica, tendo como referência a observância do Salário-Mínimo Profissional vigente desde 1966;

Na Qualificação Profissional, apresenta-se como opção diferenciada de capacitação e desenvolvimento para profissionais que buscam consolidar suas carreiras, empreender ou ainda atender aos desafios de um mercado de trabalho cada vez mais tecnológico, inovador e em profundas transformações. Promove a capacitação de milhares de engenheiros, de todas as áreas da Engenharia, nas centenas de cursos oferecidos pelo ProQuali – Programa de Qualificação Profissional do SENGE-RS;

Na inserção em temas de interesse da categoria, da Engenharia nacional e da sociedade, através de contribuições técnicas em debates, em dezenas de eventos e nos mais diversos fóruns, colocando o conhecimento técnico da Engenharia e da Arquitetura a serviço da segurança, da qualidade de vida e do desenvolvimento socioeconômico. A cada eleição, edita a Pauta Mínima das Administrações Públicas a qual encaminha a todos os partidos políticos como recomendação à construção de uma agenda técnica e administrativa básica para os planos de desenvolvimento da União, Estados e Municípios.

Destaque também para o Programa Engenheiro Empreendedor e para iniciativas voltadas aos estudantes e recém-formados através do Núcleo Jovem Engenheiro. Destacam-se também ações viabilizadas pelo Programa SENGE Solidário, que têm como compromisso colocar o conhecimento técnico de engenheiros voluntários a serviço de comunidades em vulnerabilidade social.

Na prestação de serviços aos associados e suas famílias, o Sindicato oferece opções diferenciadas, tanto em qualidade quanto em valores extremamente vantajosos, para o Plano de Saúde SENGE Unimed, SENGE CCG Saúde, Emergências Médicas, Uniodonto, bem como opções de previdência complementar, assessoria jurídica, contábil, convênios de descontos nas principais universidades do RS e nos cursos do Programa de Qualificação, entre outros.

O Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul chega aos 80 anos com mais de 17 mil associados, número que inclui profissionais em atividade, aposentados, estudantes, sócios afinidade e conveniados. Nos planos do SENGE Saúde, já contamos com mais de 15 mil vidas protegidas, indicado que se mantém em crescimento por décadas.

