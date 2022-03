Acontece Regionalização e digitalização são os objetivos da nova gestão da ADVB/RS

Por Redação O Sul | 9 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em visita a Rede Pampa, nesta quarta-feira (9), Rafael Bicca Machado destacou os desafios e objetivos da ADVB/RS para os anos de 2022 e 2023. Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com foco nas transformações digitais, a nova gestão da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB) trabalha para colaborar com seus associados para a utilização das novas tecnologias de forma mais assertiva e para que, consequentemente, obtenham melhores resultados. Em uma visita a Rede Pampa, nesta quarta-feira (9), o novo presidente da entidade, Rafael Bicca Machado, enfatizou: ”Esse é o nosso principal objetivo, utilizar esses 60 anos da ADVB/RS para uma maior regionalização e aumentar a inserção no ambiente digital”.

Bicca tomou posse no dia 15 de fevereiro, num ano importante para a entidade, quando completa seu sexagésimo aniversário. Para além do digital, a associação quer ampliar sua atuação para os demais municípios gaúchos. “Nós queremos expandir a ADVB, buscando mais parcerias, uma maior relação com as diversas realidades de todo o estado do Rio Grande do Sul”, pontuou o novo presidente.

Em 2022, também será comemorado os 50 anos do Prêmio Exportação e os 40 anos do Top de Marketing, marcas importantes dentro da ADVB/RS. Dessa forma, quando pensa nos desafios que estão por vir, Bicca destaca com orgulho a responsabilidade que lhe foi ofertada. “É uma satisfação muito grande, temos uma equipe muito boa, temos um apoio muito importante também dos associados, então acredito que temos bons desafios nos próximos dois anos”, conclui.

A entidade oferece uma gama de capacitações para as empresas associadas, procurando acompanhar as tendências do mercado e oferecer qualificação, com cursos relacionados a vendas e marketing. “A ADVB, a expertise dela, é auxiliar nessa atividade fundamental de vender, formar bons vendedores. Todas as empresas precisam de bons vendedores, e a ADVB é o parceiro ideal para capacitar a formação de bons vendedores nos mais variados segmentos”, afirmou Bicca, que pretende continuar o trabalho de êxito de seus antecessores. A nova gestão, composta por Rafael e um novo conselho administrativo se estende nos anos de 2022 e 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece