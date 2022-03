Acontece Encontro gratuito discute a promoção da saúde e bem-estar feminino nas redes sociais

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

O papel dos influenciadores digitais na promoção da saúde e prevenção do câncer. Este será o tema do próximo encontro da série Mitos e Verdades, edição especial para o Dia Internacional da Mulher (8/3). Organizado pela Oncoclínicas RS, o debate virtual iniciará às 19h abordando o compartilhamento de informações e experiências que podem contribuir no combate à doença entre o público feminino. A iniciativa faz parte do campanha nacional #OCâncerNãoEspera do Grupo Oncoclínicas e a transmissão ocorrerá pelo perfil da organização no Instagram – @grupooncoclinicas.

Com mediação da jornalista Carla Fachim, o encontro contará com a oncologista Dra. Juliana Scheffer e a mastologista Dra. Marcelle Morais, ambas da Oncoclínicas RS, além da influenciadora digital Claudia Bartelle. Elas irão discutir a representação feminina nas redes sociais, especialmente como esta presença vem ajudando a desmistificar questões ligadas à saúde e ao bem-estar. Serão levantados pontos como o estímulo à realização de exames preventivos do câncer de mama, a quebra de tabus entre pacientes que enfrentam ou enfrentaram a doença, a importância de dividir dúvidas com o médico, entre outros pontos.

Durante o encontro, os espectadores poderão interagir enviando seus recados e perguntas no próprio perfil da transmissão. O Mitos e Verdades é uma iniciativa da Oncoclínicas RS criada para estreitar ainda mais os laços com a comunidade, levando para discussão assuntos de interesse coletivo de uma forma mais leve. As transmissões são sempre gratuitas e abertas para o público.

SERVIÇO

Encontro virtual Mitos e Verdades Oncoclínicas RS – Especial Dia Internacional da Mulher

Tema: O papel dos influenciadores digitais na promoção da saúde e prevenção do câncer.

Quando: 8 de março, às 19h

Onde: transmissão ao vivo no perfil @grupooncoclinicas no Instagram

