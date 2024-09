Acontece Acampamento Farroupilha terá cerimônia de encerramento da Chama Crioula nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A centelha da Chama Crioula foi originada em Alegrete, na Fronteira, no dia 18 de agosto Foto: DIvulgação Chama Crioula foi conduzida por cavalarianos. Foto: DIvulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta sexta-feira, 20 de setembro, ocorrerá a cerimônia de encerramento da Chama Crioula, às 15h, no Palco Jayme Caetano Braun. A Chama foi acesa em Porto Alegre no dia 14 de setembro, dando início aos Festejos Farroupilhas, que celebram o aniversário da Guerra dos Farrapos, iniciada em 20 de setembro de 1835.

A centelha da Chama Crioula foi originada em Alegrete, na Fronteira, no dia 18 de agosto. Desde então, cavaleiros têm conduzido o fogo por várias cidades do estado.

No Rio Grande do Sul, o termo “crioulo” refere-se ao que é nativo da região. A primeira Chama Crioula foi acesa em Porto Alegre, em 7 de setembro de 1947, por um grupo liderado pelo folclorista Paixão Côrtes. A chama, que surgiu de uma centelha da Pira da Pátria, simboliza a união do Rio Grande do Sul com o Brasil.

Outro evento marcante dos Festejos Farroupilhas é o Acampamento Farroupilha, realizado na capital desde os anos 1980.

Além dessa cerimônia, o feriado será marcado por outras atrações que vão estar presentes no palco principal do Acampamento Farroupilha.

Confira a programação:

Palco Jayme Caetano Braun

16h30 – Santa Fé

17h50 – Luiz Marenco

19h50 – Maria Alice

21h50 – Pedro Ernesto

Palco Nico Fagundes

14h – CTG Coxilha Aberta

14h50 – Trova: Celso Oliveira e Vitor Hugo

15h30 – Declamação Silvana Andrade

16h – Darlan Ortaça

17h – Eduardo Maicá

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/farroupilha-encerramento-chama-crioula-sexta/

Acampamento Farroupilha terá cerimônia de encerramento da Chama Crioula nesta sexta-feira

2024-09-19