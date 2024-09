Acontece SindiTabaco elege nova diretoria; Valmor Thesing assume cargo em outubro

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Valmor Thesing assume oficialmente a presidência da entidade no dia 22 de outubro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (SindiTabaco) elegeu nova diretoria em pleito ocorrido no início de setembro, na sede da entidade, em Santa Cruz do Sul (RS). Valmor Thesing assume oficialmente a presidência da entidade no dia 22 de outubro. Ele sucede Iro Schünke, que conduz as atividades do sindicato desde 2006. Schünke fará uma coletiva de imprensa no dia 17 de outubro, às 17 horas, na sede da entidade, para falar sobre as principais ações desenvolvidas ao longo destes 18 anos à frente do sindicato.

SINDITABACO (Gestão: 2024 – 2027)

DIRETORIA

Presidente: Valmor Thesing

Vice-presidentes: Cristina Quatke, Edenir Gassen, Jorge Guilherme Struecker, Paulo Cezar Favero, Roberto Naue e Vilson Peiter.

Suplentes: Alcindo Luiz Glesse, Cleber da Silveira, Eduardo Renner, Elton Delcio Jacobs, Erasmo de Moura e Miqueline Maske.

CONSELHO FISCAL

Fabio Andre Gressler, Inacio Luis Leismann e Irineu da Silva.

Suplentes: Marcelo Becker e Oziel Claus Kohn.

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO ÀS FEDERAÇÕES DAS INDÚSTRIAS

Valmor Thesing e Jorge Guilherme Struecker.

Suplentes: Cristina Quatke e Paulo Cezar Favero.

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de tabaco e líder em exportações desde 1993. Atualmente, a cultura está presente em 508 municípios do Sul do país e envolve cerca de 138 mil pequenos produtores, 552 mil pessoas no meio rural e dá origem a 40 mil empregos diretos nas indústrias de beneficiamento.

2024-09-23