Acontece Congregarh 2024 reúne referências nacionais e internacionais para debate em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente da ABRH-RS, Pedro Fagherazzi, e a diretora do Congregarh, Liane Malabarba, em visita à Rede Pampa nesta segunda-feira (23). Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade de Porto Alegre será palco – nos dias 25, 26 e 27 de setembro – de um dos maiores e mais importantes congressos de gestão e pessoas do país. Organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS), o Congregarh 2024 reunirá referências nacionais da área, além de dois convidados internacionais, para debater “Dilemas Humanos, Escolhas que Transformam”, tema principal do evento que será realizado no Centro de Eventos da PUCRS.

Inicialmente programado para o mês de abril, o evento teve de ser reagendado por conta das enchentes que atingiram o estado. A tragédia também motivou a ABRH a oferecer espaços às entidades dentro da Expocongregarh e doar o montante arrecadado com os ingressos da exposição – no valor de R$ 50 – às instituições atingidas pelas cheias.

“Nós estamos auxiliando sete entidades que sofreram com a enchente. Então, esse custo será bancado pela ABRH, como forma de auxílio, para que essas entidades voltem a ter uma vida melhor daqui para frente. Todo o ingresso da feira, que era gratuito até o ano passado, será revertido para ajudar essas entidades”, explica o presidente da ABRH-RS, Pedro Luiz Fagherazzi, durante visita à sede da Rede Pampa nesta segunda-feira (23).

Participam do espaço solidário: a Associação Canoense de Deficientes Físicos (ACADEF); a UNIVENS/Justa Trama; o Asilo Padre Cacique; o Instituto Pão dos Pobres; o Instituto do Câncer Infantil; o Centro Cultural Vila Flores; e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ao todo, mais de 50 organizações expositoras estarão presentes na feira de negócios que apresenta as principais novidades de produtos e serviços para o setor.

Já o Congregarh 2024 contará com 57 palestrantes, sendo dois deles internacionais. “Nós prezamos muito pelo conteúdo. Sempre com temas atualizados, que nos apontem um futuro e trazendo pessoas realmente de referência no país e exterior. Teremos o Gerd Leonhard, que é um dos dez mais influentes futuristas da atualidade. Ele é um alemão, então traz essa visão europeia. E também o Filip de Fruyt, um belga, que fala mais sobre cultura, comportamentos que alavancam a carreira”, explica a diretora técnica do Congregarh, Liane Malabarba.

Dentre os nomes nacionais, estarão presentes: a escritora e filósofa, Djamila Ribeiro; o jornalista e autor do livro “Talvez você seja”, Marcelo Cosme; o CEO da Excelsior Alimentos, Luiz Motta; o criador do Moradigna, especialista em inovação social e Forbes Under 30 Brasil, Matheus Cardoso; o diretor de Inovação da Kuba Áudio e palestrante TEDx, Genesson Honorato; entre outros.

As inscrições pelo site do Congregarh encerraram nesta segunda-feira (23). Entretanto, ainda há ingressos disponíveis para aquisição diretamente no local. O passaporte para os três dias de evento custa R$ 1.915 para associados da ABRH-RS e R$ 2.755 para não associados. A expectativa é de que mais de 2 mil congressistas participem dos debates.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/congregarh-2024-reune-referencias-nacionais-e-internacionais-para-debate-em-porto-alegre/

Congregarh 2024 reúne referências nacionais e internacionais para debate em Porto Alegre

2024-09-23