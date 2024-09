Acontece Candidatos à prefeitura de Porto Alegre assinam compromisso com o controle do câncer na Capital

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Estimativa do INCA é de atingir 704 mil novos casos no Brasil até 2025. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Estimativa do INCA é de atingir 704 mil novos casos no Brasil até 2025. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Iniciativa do Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC) com entidades e instituições de saúde, a Coalizão Cidades no Controle do Câncer busca sensibilizar representantes da administração pública à prevenção e controle da doença.

Nesse sentido, os aspirantes ao cargo, em Porto Alegre, estão assinando o documento na sede do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama). A declaração de empenho com a causa já foi firmada pelos candidatos à prefeitura Felipe Comozzato (Novo), Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB). Além disso, os candidatos a vereador também estão sendo procurados para assinar o termo.

Para evitar o avanço das incidências – cuja estimativa do INCA é de atingir 704 mil novos casos no Brasil até 2025 -, o movimento preparou uma carta de comprometimento com a causa aos candidatos à prefeitura e ao legislativo de todos os municípios brasileiros.

Sobre a iniciativa

A Coalizão Cidades no Controle do Câncer é um movimento nacional que busca sensibilizar candidatas e candidatos às Prefeituras e Câmaras de Vereadores de todo o País para a importância da inclusão da pauta oncológica em seus planos de governo e de atuação legislativa.

Coordenada pelo o Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC), a ação conta com a parceria da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), do Instituto Avon, do Instituto Oncoguia, do Instituto Vencer O Câncer e da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC). Além disso, o movimento oferece um conjunto de ferramentas e materiais de apoio no site http://cidadesnocontroledocancer.org.br/.

