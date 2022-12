Acontece Senai-RS investe R$ 122 milhões em três anos para modernizar e equipar unidades

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2022

Dentre as aquisições estão 35 bancadas didáticas 4.0 e 15 robôs. Foto: Divulgação Senai/Felipe Andreolla Foto: Divulgação Senai/Felipe Andreolla

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) termina 2022 com um total de R$ 122 milhões investidos na sua infraestrutura ao longo dos três últimos anos. Os recursos foram usados na compra de equipamentos e na modernização das unidades. “Estes investimentos possibilitaram a ampliação de oferta de cursos de formação profissional em todo o Estado, inclusive na preparação de profissionais para atuarem em qualificações requeridas no cenário da indústria 4.0”, ressalta o diretor-regional do Senai-RS, Carlos Trein.

Para exemplificar o alinhamento entre os últimos equipamentos comprados, o diretor cita uma planta didática (que possibilita o exercício de produção das chamadas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0), cinco robôs móveis autônomos (AMR Robots – considerados a evolução do AGV), dez robôs colaborativos (que permitem a atuação conjunta com pessoas) e 35 bancadas didáticas 4.0, além da modernização de oficinas e laboratórios. Um total de 29 unidades foram modernizadas. “Todo este trabalho resultou em 418 novos cursos e 190 mil alunos capacitados nesses três anos. Emergimos do período pandêmico mais modernos, tecnológicos, seguros, acessíveis, confortáveis e adaptados à indústria”, ressalta Trein.

Para 2023, o diretor-regional destaca o programa Qualifica Indústria, que terá 4,5 mil vagas, ampliando a gratuidade dos cursos de Qualificação Profissional para trabalhadores da indústria. A intenção é qualificar empregados da indústria, atendendo o crescimento da produção do setor, assim como inserir novos profissionais, capacitando desempregados. Este ano, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), por meio do Senai-RS, fez a capacitação de 1.780 pessoas desempregadas, em parceria com Sindicatos Industriais filiados à entidade, de forma gratuita. Os cursos com maior número de matrículas foram Ajustador Mecânico (274), Eletricista Predial (202), Costureiro Industrial (195) e Pedreiro de Alvenaria (154).

Durante o ano, o Senai promoveu a capacitação de 30 docentes do Haiti para atuarem em seu país de origem, dentro do Projeto de Apoio à Formação Profissional no Haiti, assinado em 2016 entre a instituição e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O Senai gaúcho, que é o responsável pela execução técnica e operacional do programa, também capacitou 12 representantes do Instituto Nacional de Formação Profissional (INFP) do Haiti.

Também merece destaque a implantação de 39 Senai Labs (laboratórios que permitem o exercício de uma série de tecnologias industriais, como programação de robôs, impressão 3D e demais equipamentos que instigam o raciocínio lógico). Idealizado pelo Departamento Nacional, o espaço maker tem ferramentas e tecnologias que facilitam a busca de soluções de problemas, como impressora 3D, braços robóticos e equipamentos que visam exercitar o senso de empreendedorismo e de inovação dos alunos. Os novos espaços possibilitaram uma aproximação com escolas de ensino regular privadas e públicas, apresentando ali um ambiente seguro que pode orientar crianças e jovens na busca de uma nova profissão.

Neste sentido, algumas prefeituras fizeram convênio com o Senai para oferecer contraturno escolar para alunos do nono ano do Ensino Fundamental. “O Senai Lab traz inúmeras possibilidades aos alunos, que ganham conhecimento para o futuro, às prefeituras, que podem oferecer contraturno de qualidade aos estudantes, e ao Senai, que pode mostrar aos jovens novas oportunidades para o trabalho industrial”, declara Trein.

Já na área de Tecnologia, foram prestadas 239 mil horas técnicas e 1.472 indústrias foram atendidas. Também foram realizados 66 projetos em pesquisa aplicada em desenvolvimento entre os institutos de inovação e tecnologia. O Edital Gaúcho de Inovação para Indústria recebeu 388 ideias, atendeu 58 empresas e desenvolveu 77 projetos.

