Por Redação O Sul | 8 de março de 2023

As capacitações acontecem no estande da instituição no Parque da Expodireto. Foto: Sandro Castro/O Sul Foto: Sandro Castro/O Sul

Conhecida como uma das maiores feiras de agronegócio internacional, focada em tecnologia e inovação, a Expodireto Cotrijal 2023 vai até o dia 10 de março, em Não-Me-Toque (RS). Com a visão voltada para as principais tendências do campo, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (Senar-RS) marca presença no evento com a oferta de duas capacitações.

A Oficina Manejo do Solo vai demonstrar os efeitos da estratificação de indicadores físico-químicos de fertilidade do solo no perfil de arquitetura do sistema radicular de plantas de trigo e soja, com ou sem estresse hídrico. Já a Oficina de Drones discutirá as possibilidades de utilização do equipamento na agricultura e como isso pode gerar a otimização de processos e o aumento de produtividade e qualidade da produção agrícola.

Além disso, a feira conta com o espaço de Assistência Técnica e Gerencial (ATeg), onde o Senar-RS divulga as ações do programa e recebe entidades parceiras e produtores rurais diariamente. De acordo com o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, estar na Expodireto é uma necessidade para a entidade.

“A feira representa grande parte da agricultura do Rio Grande do Sul e do Brasil por abordar diversas culturas e, além disso, aqui também temos a oportunidade de debater o que existe de mais moderno hoje dentro das principais atividades do agro”, afirma.

ATeG: o programa que faz o negócio dos produtores crescer

A ATeG é o programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar-RS. Nele, os produtores rurais podem explorar novas ferramentas que fazem o seu negócio crescer. Durante dois anos, os trabalhadores rurais recebem um acompanhamento técnico nas suas propriedades, conduzido por um agente especializado em trazer soluções para os obstáculos específicos de cada local. Com a ajuda da ATeG, é possível aprimorar as técnicas e o gerenciamento e tornar a produção mais eficiente e lucrativa.

