Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

Os motivos variam de hábitos comuns, como falta de cafeína ou estresse, para questões mais sérias, como enxaquecas. (Foto: Reprodução)

Muitas vezes tenho dores de cabeça pela manhã. Elas melhoram quando me levanto e tomo café, mas não consigo descobrir como evitá-las. Tentei vários travesseiros e posições para dormir. O que devo fazer?

As dores de cabeça matinais têm várias causas. Um dos culpados comuns é a cafeína, ou a falta dela.

“Às vezes, a razão para a dor de cabeça durante a manhã é que você dormiu um pouco mais e acabou atrasando o consumo da sua cafeína matinal”, disse Kathleen Mullin, neurologista e especialista em dor de cabeça do Instituto de Pesquisa Clínica da Nova Inglaterra.

É fácil avaliar se a abstinência de cafeína é mesmo a causa de uma dor de cabeça, porque colocar a cafeína de volta em seu sistema a cura rapidamente.

“As pessoas geralmente sentem dores de cabeça por causa da cafeína apenas se elas bebem regularmente mais de 200 miligramas por dia, o que equivale a cerca de duas a três xícaras de café coado”, afirma Mullin.

Segundo a neurologista, para diminuir essas dores de cabeça, é preciso reduzir lentamente o consumo de cafeína para menos de 200 miligramas por dia. (Cuidado com o fato de que, no processo, suas dores de cabeça podem aumentar por vários dias ou até semanas antes de começarem a diminuir.)

Apneia e remédio

“Outra causa comum para as dores de cabeça matinais é a apnéia do sono, que muitas vezes é associada ao ronco e aos despertares noturnos frequentes”, explica a neurologista.

Ainda de acordo com Kathleen Mullin, uma vez que a apnéia do sono é diagnosticada e tratada, em sua grande maioria com um dispositivo de pressão positiva contínua nas vias aéreas ou um protetor bucal especial, as dores de cabeça geralmente desaparecem.

O ranger de dentes também pode causar dores de cabeça matinais, no entanto protetores bucais podem impedir isso.

O uso excessivo de medicamentos é outra causa comum para as dores de cabeça. Isso significa 15 ou mais dias por mês de consumo de analgésicos de venda livre, como aspirina, acetaminofeno e medicamentos anti-inflamatórios não esteróides, como ibuprofeno, ou 10 ou mais dias por mês de analgésicos prescritos, como opióides ou triptanos.

“Os pacientes não percebem que medicamentos tão simples como Advil, Tylenol e Excedrin são realmente grandes culpados”, alerta Mullin.

A melhor maneira de prevenir essas dores de cabeça é reduzindo o uso de medicamentos para, se possível, tomá-los menos de três vezes por semana.

Em casos raros, as dores de cabeça matinais são o resultado de lesões cerebrais, como tumores, que causam pressão dentro do crânio – em média, os tumores do cérebro e da medula espinhal são diagnosticados em apenas cerca de 24 em cada 100 mil pessoas nos Estados Unidos por ano. Deitar aumenta essa pressão, então essas dores de cabeça geralmente ocorrem no meio da noite ou da manhã. E a dor costuma ser tão intensa que desperta os pacientes do sono.

“Uma dor de cabeça que o acorda do sono de manhã é algo que, para a maioria dos neurologistas, dispara nossas bandeiras de “isso é preocupante”. Muitas vezes, uma ressonância magnética é o próximo passo, para que o cérebro seja visto”, disse Mullin.

Enxaquecas

A médica Merle Diamond, presidente e diretora da Diamond Headache Clinics, nos EUA, afirma que as enxaquecas também são uma causa comum da dor de cabeça matinal. Na verdade, por razões desconhecidas, segundo ela, 40% das enxaquecas começam no início da manhã. Muitos fatores podem desencadeá-las, incluindo álcool, desidratação, falta de sono, muita ou pouca cafeína e comer demais ou não o suficiente na noite anterior. Outros gatilhos são carnes, chocolate, queijo envelhecido e adoçantes artificiais, bem como estresse, alterações hormonais, mudanças climáticas e luzes brilhantes.

“Mesmo uma mudança na rotina pode desencadear uma enxaqueca, porque um cérebro que sofre com enxaqueca gosta que as coisas sejam realmente regulares”, explica Diamond.

A médica ressalta que as enxaquecas são diferentes de outras dores de cabeça. Elas geralmente latejam ou pulsam, e podem vir acompanhadas de náusea ou sensibilidade à luz ou ao som. Ocorrem frequentemente em apenas um lado da cabeça e podem durar de quatro horas a vários dias se não forem tratadas, dificultando a vida das pessoas.

Para prevenir enxaquecas, a médica recomenda manter um diário de dor de cabeça – anotando os gatilhos e padrões associados ao seu início – e depois evitar esses estímulos.

Dependendo da frequência e gravidade de suas enxaquecas, um médico também pode recomendar remédios prescritos que podem prevenir ou tratá-las. Desde 2018, a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou um punhado de novos medicamentos para o problema, muitos dos quais têm menos efeitos colaterais do que remédios mais antigos.

Por fim, Diamond sugere que às vezes desligar os dispositivos digitais pelo menos meia hora antes de dormir e alongar, meditar ou praticar ioga, podem ajudar.

