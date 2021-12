As sentenças dos quatro réus do incêndio na Boate Kiss serão proferidas nesta sexta-feira (10), no décimo dia do julgamento que ocorre no Foro Central de Porto Alegre.

No fim da noite de quinta-feira (09), o Ministério Público pediu réplica das defesas dos advogados. Os promotores podem sustentar suas acusações por mais duas horas nesta sexta.

Na sequência, os advogados têm a oportunidade de realizar a tréplica. Após esses procedimentos, o Conselho de Sentença, formado pelos jurados, se reúne na sala secreta com o juiz Orlando Faccini Neto para o veredicto. A previsão é de que o resultado do julgamento seja divulgado nesta tarde.

Os réus Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, sócios da boate, e Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, vocalista e produtor da banda Gurizada Fandangueira, respectivamente, foram denunciados pelo Ministério Público por 242 homicídios e 632 tentativas de homicídio com dolo eventual. A tragédia ocorreu em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria.