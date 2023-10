Saúde Ser vegetariano pode estar nos seus genes; entenda

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











E embora o vegetarianismo esteja a aumentar em popularidade, os vegetarianos continuam a ser a minoria. Foto: Reprodução E embora o vegetarianismo esteja a aumentar em popularidade, os vegetarianos continuam a ser a minoria. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ficar sem carne está certamente na moda. Basta olhar para as inúmeras opções de alimentos vegetarianos a venda nos supermercados ou à prática “segunda-feira sem carne”. No entanto, por mais que tentem, muitas pessoas não conseguem ficar sem comer carne de origem animal.

Por exemplo, uma grande proporção (cerca de 48 a 64%) das pessoas que se identificam como “vegetarianas” relatam comer peixe, aves e/ou carne vermelha. Pesquisadores da Northwestern Medicine, nos Estados Unidos, parecem ter descoberto o porquê disso.

De acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica PLOS ONE, a composição genética de uma pessoa desempenha um papel fundamental na determinação se ela pode seguir uma dieta vegetariana ou não. Esse é o primeiro estudo totalmente revisado por pares e indexado a analisar a associação entre genética e vegetarianismo exclusivo.

Para determinar se a genética contribui para a capacidade de aderir a uma dieta vegetariana, os cientistas compararam os dados genéticos do UK Biobank de 5.324 vegetarianos estritos (que não consumiam peixe, aves ou carne vermelha) com 329.455 controles. Todos os participantes do estudo eram caucasianos brancos para obter uma amostra homogênea e evitar confusão por etnia.

O estudo identificou três genes que estão significativamente associados ao vegetarianismo e outros 31 genes potencialmente associados. Vários desses genes, incluindo dois dos três principais (NPC1 e RMC1), estão envolvidos no metabolismo da gordura e/ou na função cerebral.

“Uma área em que os produtos vegetais diferem da carne são os lipídios complexos. Minha especulação é que pode haver componentes lipídicos presentes na carne que algumas pessoas precisam. E talvez as pessoas cuja genética favorece o vegetarianismo sejam capazes de sintetizar esses componentes endogenamente. No entanto, neste momento, isso é mera especulação e é necessário muito mais trabalho para entender a fisiologia do vegetarianismo”, disse o autor correspondente do estudo, Nabeel Yaseen, professor emérito de patologia da Escola de Medicina Feinberg da Northwestern University, em comunicado.

Minoria

Considerações religiosas e morais têm sido as principais motivações por trás da adoção de uma dieta vegetariana, e pesquisas recentes forneceram evidências de seus benefícios à saúde. E embora o vegetarianismo esteja a aumentar em popularidade, os vegetarianos continuam a ser a minoria de pessoas em todo o mundo.

Isto levanta a questão de por que a maioria das pessoas ainda prefere comer produtos de origem animal. O fator determinante para a preferência por alimentos e bebidas não é apenas o sabor, mas também como o corpo de um indivíduo o metaboliza. Por exemplo, ao experimentar álcool ou café pela primeira vez, a maioria das pessoas não os acharia prazerosos, mas com o tempo, desenvolve-se um gosto por isso, devido à forma como essas bebidas os fazem se sentir.

“Acho que com a carne há algo semelhante. Talvez você tenha um certo componente – estou especulando um componente lipídico – que faz você precisar e desejar”, disse Yaseen.

Se a genética influencia a escolha de alguém por ser vegetariano, o que isso significa para aqueles que não comem carne por razões religiosas ou morais? “Embora as considerações religiosas e morais certamente desempenhem um papel importante na motivação para adotar uma dieta vegetariana, os nossos dados sugerem que a capacidade de aderir a tal dieta é limitada pela genética”, pontua Yaseen.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/ser-vegetariano-pode-estar-nos-seus-genes-entenda/

Ser vegetariano pode estar nos seus genes; entenda

2023-10-05