Celebridades Sérgio Hondjakoff brinca sobre gordurinhas extras: “Além do álibi da pandemia, estive ‘grávido'”

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Ator falou sobre a paternidade, a quarentena e os novos projetos no cinema e com o humorístico "Porta dos Fundos"

Sérgio Hondjakoff, o eterno Cabeção, de Malhação (2000 a 2006), está em uma fase bem diferente aos 36 anos, em comparação ao adolescente de 17, que conquistou o Brasil com se jeito espevitado e divertido.

Pai do pequeno Benjamin, de 3 meses, ele vive uma vida simples com a namorada, Danielle Monteiro, no Rio de Janeiro. Ao participar, recentemente, do longa metragem Rocinha – Toda História tem Dois Lados e do humorístico Porta dos Fundos, a aparência dele com alguns quilinhos a mais chamou atenção.

Bem-humorado e resolvido com o corpo, Serginho falou sobre o assunto. “Pois é, quem não engordou na quarentena… Ficar em casa vendo filmes faz a gente comer o que não deve. Não foi a primeira, e nem será a última vez que engordo. Faz parte da vida. Além de ter o álibi da pandemia, estive ‘grávido’. Vocês esqueceram do Benjamin (risos)?”, brinca ele, que afirma ter facilidade para emagrecer. “Tenho força de vontade e disciplina para emagrecer quando quero e/ou preciso”, justifica.

A imagem de muso teen deixada de lado foi até um dos temas do vídeo do Porta dos Fundos com o ator. Nele, o artista faz piada comparando a sua temporada de Malhação com as atuais. Independentemente da zoação, Serginho ficou feliz com o convite. Desempregado, ele tem vivido de trabalhos pontuais e renda de investimentos pessoais e ajuda da família.

“Quero trabalhar e muito. Pois agora eu tenho um filho e uma mulher para sustentar. Acabei de fazer minha primeira participação no Porta dos Fundos, espero que role mais convites para os próximos. Vivo de freelancers que participo, de aluguéis de imóveis e dos meus pais, que também me ajudam muito”, conta.

