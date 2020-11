Celebridades Mariana Rios reflete sobre arrependimentos: “Faria tudo outra vez”

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Atriz e cantora enumera sua recordações e aprendizados de vida Foto: Gabriel Wickbold/Divulgação Atriz e cantora enumera sua recordações e aprendizados de vida. (Foto: Gabriel Wickbold/Divulgação) Foto: Gabriel Wickbold/Divulgação

Aos 35 anos de idade, Mariana Rios faz uma balanço de sua trajetória de vida, enumerando lembranças e aprendizados. Feliz com o seu recém lançado livro autobiográfico, “Basta Sentir”, – no qual apresenta sua história de vida e como alcançar sonhos e desejos –, a atriz e cantora, fala com carinho das recordações da infância em Araxá, interior de Minas Gerais.

“Brinquei muito na rua quando criança. Não existia tanta violência como hoje. A porta de casa não tinha nem chave. E assim a gente brincava e se divertia, às vezes, até tarde da noite”, contou.

Sempre com sorriso largo e palavras de alto astral, ninguém imagina que Mariana já teve momentos de dores e que foram superados por meio da fé. “Sou muito espiritualizada. Gosto da doutrina espírita kardecista. Me identifico muito com o olhar do espiritismo perante a vida. Rezo todos os dias. Sinto a presença de Deus em todos os momentos da minha caminhada”, ressalta ela, que é noiva do empresário Lucas Kalil.

