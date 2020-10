Celebridades Sérgio Marone agita a internet ao falar quais erros evitar na hora do sexo

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Ator e apresentador citou seis fatores que não podem acontecer na hora H

O ator e apresentador Sergio Marone, de 39 anos, deixou a internet eufórica ao publicar em seu canal do YouTube um vídeo em que falar sobre “aquilo”! Sim, o bonitão falou sobre sexo e quais erros devem ser evitados a todo o custo na hora H.

Ignorar as pistas: “a sedução é uma arte e parte dessa arte está em interpretar as pequenas dicas verbais e/ou corporais que a paquera deixa no ar”, começou ele, citando a primeira dica.

Assumir que todos gostam das mesmas coisas: “parece óbvio, mas as pessoas têm gostos variados. Não significam que os mesmos truques vão funcionar com outra pessoa”, disparou Marone.

Pular as preliminares, para ele, é o terceiro erro que muita gente comete: “quando vai direto ao ponto, dispersa esse tempero que poderia render um sexo muito mais gostoso. Pensa em um striptease: tem que ser peça por peça, provocando a vítima”.

O quarto erro, para Marona é esquecer das zonas erógenas: “aquelas regiões que dão um arrepio diferente. Pescoço, lábios, parte interna da coxa, e outros pontos, inclusive partes que sua mente poluída está pensando agora”.

Em quinto lugar, Marone cita a falta de higiene. “Em 2020 e ainda existem seres humanos que não passam perfuminho antes de um encontro. Mas já chegar exalando feromônio. Cuide-se a semana inteira, não só no final de semana. Uma das piores coisas que podem acontecer no sexo é sentir aquela fragrância deselegante no ar. Higiene é palavra-chave.”

Para finalizar, o sexto erro que Marone destacada é não ser gentil com as partes alheias. “Óbvio que tem quem curta uma coisa mais selvagem, mas tenha certeza que é exatamente isso que a pessoa quer. Na dúvida, seja gentil, principalmente com as regiões mais íntimas.”

Nos muitos comentários, internautas se empolgaram com as dicas do bonitão. “Como é charmoso, só no olhar já ‘mata’ a criatura”, elogiou uma moça. “Meu Deus… esse homem maravilhoso, com essa voz sexy, falando de sexo ainda por cima…hmmmm, eu vou à loucura”, escreveu outra. “Eu enlouqueço com o Sergio, o jeito de falar, o olhar, vou à loucura”, ainda comentou uma fã.

