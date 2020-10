Celebridades Kylie Jenner diz que “interpreta personagem” em frente às câmeras: “É triste”

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

A empresária, caçula do clã Kardashian-Jenner, diz que "interpreta uma personagem diante do público", e explicou o motivo Foto: Reprodução A empresária, caçula do clã Kardashian-Jenner, diz que "interpreta uma personagem diante do público", e explicou o motivo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Kylie Jenner, de 23 anos, desabafou num vídeo publicado nesta terça-feira (27) no canal de James Charles, no YouTube, afirmando que tem dificuldade em sentir-se à vontade para ser ela mesma. A empresária, caçula do clã Kardashian-Jenner, diz que “interpreta uma personagem diante do público”, e explicou o motivo.

Kylie mencionou que críticas sobre sua personalidade a fizeram “ocultar” seu modo autêntico de ser: “Eu acho que eu mostrei minha verdadeira personalidade muito tempo atrás, no Vine e no Instagram. Mas enquanto as coisas se tornavam cada vez maiores, eu percebi… quando as pessoas costumavam dizer coisas realmente malvadas sobre como realmente sou, minha personalidade e o que eu mais gosto em mim mesma, isso me machucaria mais do que quase interpretar uma personagem. Então, eu só comecei a fazer um pouquinho menos, o que é triste. Isso me deixa triste”, contou Kylie.

Apesar da preocupação, Kylie planeja exibir mais de si mesma em novos projetos, como trabalhar mais em seu canal do YouTube. A estrela de reality ainda fez mistério sobre o que há de vir após o fim de Keeping Up With The Kardashians, mas falou pela primeira vez o que pensa sobre o cancelamento do show.

“É triste, é o fim de um capítulo. Mas todos nós chegamos na decisão de que era a hora de seguir em frente. Nós poderíamos continuar indo e indo, mas vamos deixar isso acontecer e que seja ótimo. Tem sido divertido. Quer dizer, eu tinha nove anos de idade quando o Keeping começou. Se você pensar sobre isso, é algo doido”, disse ela.

