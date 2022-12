Política Sérgio Moro acusa o deputado federal Paulo Martins de buscar vaga de senador no “tapetão”: “Mudou de cor para se beneficiar”

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Sérgio Moro (foto) ainda acusou Martins de ter alterado sua declaração racial para receber mais verba do fundo partidário Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Moro ainda acusou Martins de ter alterado sua declaração racial para receber mais verba do fundo partidário. (Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) reagiu à ação do PL para cassar o seu mandato de senador pelo Paraná. O ex-ministro da Justiça afirmou que o deputado federal Paulo Martins (PL), que ficou em segundo lugar na disputa pela vaga no Senado, estaria tentando se eleger “no tapetão”.

O pedido de cassação do partido do presidente Jair Bolsonaro foi entregue à Justiça Eleitoral nesta quarta-feira (07). Como apurou o jornal O Estado de S.Paulo, a sigla deve questionar irregularidades nos gastos de campanha de Moro.

Moro ainda acusou Martins de ter alterado sua declaração racial para receber mais verba do fundo partidário. “O mesmo sujeito, ⁦Paulo Martins, que mudou de cor nas eleições para se beneficiar do fundo partidário, tem a cara de pau de me acusar falsamente de irregularidade para ganhar o mandato de senador no tapetão. Fez o L junto com Fernando Giacobo”, escreveu o ex-juiz.

Nesta quarta-feira, quando soube da ação, Moro chamou o presidente do PL do Paraná e o deputado Martins de “maus perdedores que resolveram trabalhar para o PT e para os corruptos”. O ex-juiz ainda afirmou que nada teme em relação às irregularidades citadas na ação.

O movimento do PL se dá meses depois de Moro ter declarado publicamente apoio à candidatura à reeleição de Bolsonaro, e até mesmo acompanhado o então candidato em debates de TV no segundo turno da eleição presidencial. Segundo apurou o Estadão, apesar de ser encabeçada pelo diretório no Paraná, a ação tem aval do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto.

Moro foi eleito com 33,82% dos votos, em uma disputa apertada com o segundo colocado, o deputado federal Paulo Martins (PL), que alcançou 29,12% dos votos. Conforme apurou o Estadão, internamente, a esperança é de que a legenda consiga alijar o ex-juiz da Operação Lava-Jato do Senado e ficar com a vaga de Moro.

