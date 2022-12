Política Com 130 convidados, diplomação de Lula no Tribunal Superior Eleitoral terá segurança reforçada

8 de dezembro de 2022

A diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), marcada para a próxima segunda-feira (12), no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), está sendo planejada com grande reforço na segurança.

A reportagem apurou que o perímetro bloqueado ao redor do prédio da Corte será maior do que na posse do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, por exemplo. Até o momento, a equipe informou ao TSE que há 130 convidados confirmados.

Além disso, a polícia judicial, que vai trabalhar como sempre trabalha nos eventos de grande porte, está com equipe reforçada. Todo o esquema de segurança está sendo definido pela equipe do presidente e vice-presidente eleitos.

A equipe dos eleitos teve reunião na quarta-feira (7) no TSE e avisou que não tem previsão de cumprimentos após a solenidade.

A diplomação é uma cerimônia que formaliza o resultado das eleições, marcando o fim do processo eleitoral. Os respectivos diplomas serão assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

