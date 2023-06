Política Sérgio Moro diz que a indicação do advogado de Lula para o Supremo “fere o espírito republicano”

Por Marcelo Warth | 2 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ex-juiz da Lava-Jato afirmou que a indicação "não favorece a independência" do STF Foto: Lula Marques/Agência Brasil O ex-juiz da Lava-Jato afirmou que a indicação "não favorece a independência" do STF. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil) Foto: Lula Marques/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador e ex-juiz da Lava-Jato Sérgio Moro (União Brasil-PR) criticou a indicação do advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, para a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski.

“A nomeação de um advogado e amigo pessoal do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano”, declarou Moro nas redes sociais.

A indicação de Zanin foi oficializada por Lula na quinta-feira (1º). Antes de assumir a cadeira no STF, o advogado será sabatinado na CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado e precisará ter o seu nome aprovado pelo plenário da Casa.

Zanin, de 47 anos, defendeu Lula em processos da Lava-Jato. Todas as condenações do petista em processos oriundos da operação foram anuladas.

“Eu conheço as qualidades como advogado, como chefe da família, e conheço a formação do Zanin”, disse Lula. “Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte se aprovado pelo Senado, e acredito que será, e acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte”, prosseguiu o presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/sergio-moro-diz-que-a-indicacao-do-advogado-de-lula-para-o-supremo-fere-o-espirito-republicano/

Sérgio Moro diz que a indicação do advogado de Lula para o Supremo “fere o espírito republicano”

2023-06-02