Moro já tinha a pretensão de disputar o Senado, mas parte do União Brasil defende que ele esteja na Câmara dos Deputados. (Foto: Agência Brasil)

Depois de viajar por algumas cidades do Paraná, Sérgio Moro já dá sua candidatura ao Senado quase como certa. Em um almoço com líderes do União Brasil nesta quinta-feira (30), em Curitiba, o ex-juiz da Operação Lava-Jato reforçou a sua intenção de disputar uma cadeira na Casa pelo Estado.

Estavam presentes no encontro o presidente estadual do partido, deputado federal Felipe Francischini, e o deputado federal Ney Leprevost, quadro importante nas articulações da legenda no Estado. Segundo informações da revista Veja, o ex-juiz indicou que a chance ser candidato ao Senado é de 90%.

Ele estaria aguardando o término de mais algumas visitas a municípios paranaenses para anunciar a decisão. Nos últimos dias, o ex-ministro da Justiça passou por Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Paranaguá.

Levantamento divulgado pelo instituto Real Time Big Data divulgado no meio da semana mostra que Moro está na liderança da corrida pelo Senado, com 30% das intenções de voto. O senador Alvaro Dias (Podemos) aparece em segundo lugar, com 23% e poderá ser obrigado a enfrentar seu afilhado político Moro para se reeleger – apenas uma vaga estará em disputa na eleição deste ano.

O ex-juiz já tinha a pretensão de disputar o Senado, mas parte do União Brasil defende que ele esteja na Câmara dos Deputados – assim poderia puxar votos para outros candidatos do partido. A possibilidade de concorrer ao governo do Paraná também chegou a ser cogitada.

Mais cedo, Moro publicou um vídeo que também indica a intenção de disputar o Legislativo. A peça cita suas primeiras propostas de campanha, como o fim do foro privilegiado, a volta da execução da condenação em segunda instância e a criação de uma lei de proteção à investigação contra a corrupção. Todos esses temas só podem estar na sua pauta se ele for senador ou deputado.

Doações

Três empresários que apostavam na candidatura de Moro ao Palácio do Planalto fizeram doações ao Podemos que totalizaram R$ 450 mil. Os depósitos foram enviados ao partido cerca de um mês antes da saída de Moro para o União Brasil. As informações são da coluna de Guilherme Amado no site Metrópoles.

A maior doação foi de Luis Stuhlberger, sócio-fundador da Verde Asset. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o empresário depositou R$ 200 mil na conta do Podemos no dia 24 de fevereiro.

O ex-diretor do Banco Central Luiz Fernando Figueiredo, sócio-fundador e CEO da gestora de recursos Mauá Capital, fez um depósito de R$ 150 mil ao partido no dia 16 de fevereiro.

Já o empresário Luis Terepins fez uma doação de R$ 100 mil no dia 4 de fevereiro. Os três empresários estiveram com Moro em jantar organizado no fim do ano passado, na casa de Figueiredo. No dia 31 de março, o ex-juiz decidiu abandonar o Podemos e acertou a filiação ao União Brasil. Com o movimento, Moro deixou a disputa pelo Palácio do Planalto por não ter encontrado apoio para a candidatura no novo partido. As doações dos empresários foram direcionadas ao Podemos porque os candidatos só podem arrecadar fundos para campanhas em agosto. A falta de dinheiro para competir pelo Planalto foi uma das razões que motivaram Moro a migrar para o União Brasil.

