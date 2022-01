Política Sérgio Moro se reúne com o ex-presidente do Supremo Joaquim Barbosa para discutir o cenário eleitoral

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

Moro (foto) e Barbosa também discutiram a necessidade de uma reforma do Judiciário Foto: Sérgio Lima/Podemos Moro (foto) e Barbosa também discutiram a necessidade de uma reforma do Judiciário. (Foto: Sérgio Lima/Podemos) Foto: Sérgio Lima/Podemos

O pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, Sérgio Moro, se reuniu, na segunda-feira (10), com o ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa, no Rio de Janeiro.

O ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava-Jato procurou Barbosa para conversar sobre o futuro do País, os possíveis efeitos da polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula no processo eleitoral deste ano e também para ouvir o ex-magistrado sobre a necessidade de uma reforma do Judiciário.

Apesar da vontade de ter o apoio do ex-ministro do STF nas eleições, Moro evitou falar sobre alianças com vistas ao pleito deste ano, de acordo com interlocutores do ex-juiz.

Desde que deixou o Supremo em 2014, Barbosa é cortejado para uma candidatura ao Palácio do Planalto. Filiado ao PSB, o relator do mensalão chegou a ser cogitado para disputar o pleito de 2018, mas acabou desistindo, alegando “decisão pessoal”. Na época, ele anunciou apoio ao então candidato do PT, Fernando Haddad, que disputou o segundo turno contra Bolsonaro.

