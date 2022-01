Polícia Ex-detento é flagrado transportando nove pessoas em carro furtado na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

O veículo foi abordado na BR-116, em Caxias do Sul Foto: PRF/Divulgação O veículo foi abordado na BR-116, em Caxias do Sul. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na noite de segunda-feira (10), na BR-116, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, um Gol que havia sido furtado no mês passado em Dois Irmãos, no Vale do Sinos.

O veículo era dirigido por um homem que havia saído há 30 dias do sistema penitenciário. Ele tem antecedentes por homicídio, tráfico de drogas, receptação e roubo a estabelecimento comercial.

Dentro do carro, havia outras nove pessoas: quatro adultos e cinco crianças.

O motorista, de 24 anos, disse aos policiais que havia comprado o veículo, mas não apresentou nenhum comprovante da negociação.

