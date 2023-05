Política Sérgio Peres vai presidir a Frente Parlamentar da Aquicultura, Piscicultura e Aquaponia, que foi reinstalada ontem

Por Flavio Pereira | 30 de maio de 2023

Deputado Sérgio Peres apresentou os planos da Frente Parlamentar reinstalada no legislativo. Foto: Arquivo pessoal Deputado Sérgio Peres apresentou os planos da Frente Parlamentar reinstalada no legislativo. (Foto: Arquivo pessoal) Foto: Arquivo pessoal

“Hoje, no Brasil, o Rio Grande do Sul só fica atrás do Amazonas em dimensão de superfície hídrica”, afirmou o deputado Sérgio Peres (Republicanos) ao tomar posse ontem (29) na presidência da Frente Parlamentar da Aquicultura, Piscicultura e Aquaponia, Peres, que já presidiu a Frente Parlamentar na legislatura passada, apontou que “hoje temos mais de 316 mil hectares em lâmina d’água. Também contamos com lagoas e reservatórios públicos com todas as condições para que a atividade possa ser exercida de forma ambientalmente correta”. Ele anunciou que vai propor a discussão a respeito do licenciamento ambiental, a criação de linha de crédito específico para a aquicultura e a inclusão no orçamento do Estado de valor na Secretaria do Desenvolvimento Rural para a construção de tanques-redes, dentre outras providências de apoio ao setor.

Peres lembrou que este trabalho surgiu em 2021, a partir da necessidade de promover alternativas de renda ao produtor rural. A Frente Parlamentar teve o propósito de seguir o debate iniciado com a Comissão Especial para tratar da Cadeia Produtiva da Piscicultura, também presidida por ele, que resultou na instalação da Câmara Setorial de Aquicultura e Piscicultura dentro da Secretaria Estadual de Agricultura.

A solenidade ocorreu no Salão Júlio de Castilhos e teve a presença dos deputados Delegado Zucco (Republicanos), Elton Weber (PSB), Gustavo Victorino (Republicanos) e Zé Nunes (PT); vereadores e piscicultores de diversos municípios, além de representantes de secretarias e órgãos estaduais e de entidades e associações ligadas ao tema, entre outros.

