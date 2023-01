Grêmio Sergio Rochet, goleiro do Nacional-URU, confirma sondagem do Grêmio

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Rochet foi titular do Uruguai na Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução/FIFA Rochet foi titular do Uruguai na Copa do Mundo do Catar (Foto: Reprodução/FIFA) Foto: Reprodução/FIFA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sergio Rochet, goleiro do Nacional-URU, relatou em uma entrevista que conversou com Luis Suárez e Felipe Carballo sobre uma possível vinda para o Grêmio. A entrevista foi concedida para a Rádio Sport 890, de Montividéu. Rochet confirmou a sondagem, mas que nenhuma proposta chegou do clube gaúcho.

O goleiro possui contrato com o Nacional até o final da temporada de 2023. Ou seja, a partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Rochet garante estar feliz no clube atual, mas abriu a possibilidade de saída até mesmo na atual janela de transferências.

Sergio Rochete tem 29 anos e é goleiro do Nacional desde 2019. Na Copa do Mundo do Catar 2022, ele foi o titular da seleção uruguaia nos três jogos da seleção.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio