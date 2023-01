Rio Grande do Sul UFRGS divulga gabarito final do Vestibular 2023

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Listão dos classificados no Vestibular UFRGS 2023 deve ser divulgado até dia 30 de janeiro. Foto: Gustavo Diehl/UFRGS Listão dos classificados no Vestibular UFRGS 2023 deve ser divulgado até dia 30 de janeiro. (Foto: Gustavo Diehl/UFRGS) Foto: Gustavo Diehl/UFRGS

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) divulgou, na manhã desta quinta-feira (19), o gabarito final do Concurso Vestibular 2023, cujas provas ocorreram no último final de semana. Houve mudança em uma questão na prova de Língua Portuguesa e de outra, na de História, além da anulação de uma questão na prova de Física. A alteração nos gabaritos das provas deve ser consultada na página da Coperse, no endereço https://vestibular.ufrgs.br/cv2023/gabaritos.

A Coperse salienta que, “conforme o item 6.13 do Edital do Concurso Vestibular 2023, a universidade, em caso de anulação de questão de qualquer prova, atribuirá acerto da referida questão a todos os candidatos que realizaram a prova e que não tenham entregue a folha de respostas em branco”.

Redação

Após o encerramento da aplicação das provas no domingo (15), a Coperse iniciou o processo de avaliação das redações. Para esse trabalho, é realizada reunião da Coordenação da prova de Redação com os coordenadores de nove equipes de avaliação, que encaminham o tema da prova e analisam critérios a serem repassados aos 120 avaliadores. A atividade de correção da redação é executado de forma sintonizada com o que foi definido pelos coordenadores, a partir de uma amostragem de mais de 500 textos.

A prova de Redação é avaliada em duas modalidades – analítica e holística – por examinadores distintos. Cada um dos avaliadores atribui escores independentes entre 0 e 10. Se os escores tiverem um distanciamento maior ou igual a 2,5 pontos, considera-se que há discrepância na avaliação. Nesse caso, a redação é reavaliada por outro examinador, que pondera sobre a propriedade das duas avaliações anteriores, equilibra e/ou atribui novo escore, para desfazer a discrepância e registrar os novos resultados.

O listão dos classificados no Vestibular UFRGS 2023 deve ser divulgado até dia 30 de janeiro.

