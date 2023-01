Porto Alegre Hamilton Sossmeier assume como prefeito em exercício de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Vereador fica no cargo até a próxima segunda-feira, quando o vice-prefeito retorna das férias. Foto: Mateus Raugust/PMPA Vereador fica no cargo até a próxima segunda-feira, quando o vice-prefeito retorna das férias. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O prefeito Sebastião Melo transmitiu nesta quinta-feira (19), o cargo ao presidente da Câmara Municipal, vereador Hamilton Sossmeier. Ele assume como prefeito em exercício até a próxima segunda-feira (23), quando o vice-prefeito Ricardo Gomes retorna de férias para ocupar a função. Melo se licencia temporariamente do cargo para período de férias, que se estende até o dia 31 de janeiro.

Sossmeier afirma que a atitude do Executivo é um ato de confiança com a Câmara como um todo e que irá cumprir com muita responsabilidade as agendas e compromissos da prefeitura. “Que a gente possa dar seguimento ao trabalho que o prefeito tem feito, demonstrando amor e carinho pela cidade, não só pelo título, mas botando o pé no barro, indo nos bairros, até nos sábados e domingos”, ressalta.

Para Melo, a relação de diálogo e trabalho conjunto é fundamental para o desenvolvimento da cidade. “A harmonia e o respeito entre os poderes são pilares fundamentais da democracia ao permitir atos como este. Ainda há muito a ser feito. Estamos juntos para melhorar a vida da cidade e a vida das pessoas”, finaliza.

O vereador Moisés Barboza assumirá a presidência interina da Câmara de Vereadores no lugar de Sossmeier.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre