Tecnologia Seria o fim definitivo do Note? Galaxy S22 Ultra vaza na web com S Pen

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Celular pode resgatar design do antigo Galaxy Note 10. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O futuro Galaxy S22 Ultra pode trazer compartimento para a caneta S Pen e design similar ao adotado pelo Galaxy Note 20, modelo que foi descontinuado em 2021. A previsão é de que a versão mais parruda da linha S22 seja lançada apenas no começo de 2022, mas possíveis imagens do celular da Samsung já começaram a circular na internet.

Nas fotos divulgadas pelo site Front Page Tech, é possível observar detalhes do suposto Galaxy S22 Ultra com a S Pen alocada na parte inferior do aparelho. Caso o celular premium realmente traga a caneta de fábrica, isso pode significar a extinção definitiva da linha Galaxy Note, que tinha essa característica como um dos seus principais atributos.

Vale relembrar que o Galaxy S21 Ultra já permite a conexão com a caneta da Samsung, mas ainda não dispõe de um local na própria estrutura para acomodar o dispositivo. Além disso, a versão atual do modelo topo de linha não traz de fábrica a S Pen. Tal ferramenta permite rabiscar, desenhar, escrever de forma manuscrita e manipular documentos digitais com mais facilidade.

Atualmente, caso o proprietário do S21 Ultra queira adquirir a S Pen deve comprá-la à parte, pelo valor de R$ 399 no site oficial da Samsung. Além disso, é recomendável que os donos do celular adquiram também uma capa especial caso queiram guardar a caneta junto com o smartphone. E, caso os rumores sejam confirmados, na próxima geração do aparelho isso não será mais necessário.

Caso os rumores se confirmem, a reformulação no design do Galaxy S22 Ultra também deve trazer curvas nas bordas, diferentemente do que ocorre na versão atual do modelo, que a possui a parte da frente completamente plana. Entretanto, vale ressaltar que tais dados não passam de especulações, pois a Samsung até o momento não se pronunciou sobre nenhuma dessas informações.

O conjunto fotográfico do aparelho pode trazer câmera quádrupla com sensor de 108 MP na lente principal, além de uma lente ultra wide e outras duas teleobjetivas com zoom ótico de até 10x. Já o sensor frontal deve aparecer em um discreto furo no display, diferentemente do que ocorre no dobrável Galaxy Z Fold 3, que traz o dispositivo sob a tela.

Ainda em termos de estrutura, é possível destacar que os rumores apontam para um acabamento de plástico e ausência de entrada para fones de ouvido no Galaxy S22 Ultra. A expectativa é de que o aparelho seja lançado em fevereiro de 2022 para brigar com iPhone 13 Pro Max e com o também aguardado Xiaomi 12.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia