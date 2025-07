Política “Seriedade não exige subserviência”, diz Lula em entrevista ao jornal The New York Times

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Ao comentar o tarifaço imposto por Donald Trump sobre os produtos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista ao jornal The New York Times publicada nesta quarta-feira (30), que trata o assunto com “seriedade”, mas que isso não significa, no entanto, “subserviência”.

“Tenham certeza de que estamos tratando isso com a máxima seriedade. Mas seriedade não exige subserviência”, disse Lula.

No dia 9 de julho, o presidente dos Estados Unidos anunciou que aplicará uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil a partir de 1º de agosto. Na ocasião, Trump atribuiu a cobrança, além de uma relação comercial que diz ser injusta com o país, à postura do STF (Supremo Tribunal Federal) diante do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Deste então, Lula declarou em discursos e entrevistas que Trump deveria respeitar a soberania brasileira e alegou que o chefe de Estado “não quer conversar”. Uma comitiva de senadores brasileiros viajou aos EUA para reuniões com parlamentares americanos e empresas, mas o impasse continua.

Ao longo da entrevista concedida no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, em Brasília, Lula reconheceu o poder econômico e militar dos Estados Unidos, mas destacou que isso não causa medo e, sim, preocupação.

“Em nenhum momento, o Brasil negociará como se fosse um país pequeno contra um país grande”, disse o mandatário. “Conhecemos o poder econômico dos Estados Unidos, reconhecemos o poder militar dos Estados Unidos, reconhecemos a dimensão tecnológica dos Estados Unidos. Mas isso não nos deixa com medo. Nos deixa preocupados”, completou o petista.

