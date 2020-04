O cantor sertanejo João Mulato morreu na manhã desta segunda-feira (20), aos 69 anos, em Bauru (SP). De acordo com a família do cantor, ele fazia tratamento contra um câncer há um ano e morreu no Hospital Estadual. Ele era bastante conhecido pelo sertanejo raiz e sucessos com a dupla Douradinho, com quem lançou o último trabalho em 2012.