Quase 800 policiais de São Paulo estão afastados do trabalho por suspeita de Covid-19, informou a Secretaria da Segurança Pública nesta segunda-feira (20). As polícias do Estado são Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros. Segundo a pasta, 0,7% do atual efetivo das polícias está afastado das suas funções por suspeita de estar com a doença.