O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, exonerou o subsecretário executivo Gabriell Carvalho dos Santos, da Secretaria Estadual de Saúde. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (20), em uma edição especial do Diário Oficial do estado. Gabriell Neves é suspeito de irregularidades em contratos assinados pela pasta no combate ao coronavírus.