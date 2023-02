Porto Alegre Serviço 156 de atendimento à população de Porto Alegre recebe mais de 13 mil ligações em uma semana

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Os temas mais solicitados foram paradas operacionais, vazamento na rede, contas e verificação de falta no fornecimento de água. Foto: Luciano Lanes/PMPA Os temas mais solicitados foram paradas operacionais, vazamento na rede, contas e verificação de falta no fornecimento de água. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Porto Alegre divulgou o balanço semanal das principais demandas dos cidadãos no atendimento do 156 durante a semana de 3 a 9 de fevereiro. O atendimento recebeu mais de 13,4 mil ligações neste período.

Grande parte dos atendimentos está relacionada à Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) com 35,26% das demandas. Os temas mais solicitados foram informações gerais e guias de pagamento do IPTU 2023. Já no Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) os temas foram vazamentos, paradas no fornecimento de água, contas e problemas com hidrômetros, com 34,66%.

Na EPTC, as ligações foram sobre veículos, recursos de multas, obstrução de via e sinalização de obras, com 13,82%. Na saúde, atendimento hospitalar, locais de vacinação, formas de acesso, acamados e informações sobre unidades de saúde totalizaram 9,56%. No DMLU, ligações sobre coletas em geral, descarte irregular, capina e roçada, coletas de caliça e remoção de lixo em vias públicas foram 6,69%.

Entre os cidadãos que pediram abertura de protocolos para execução de serviços os destaques foram para os serviços de água, serviços de esgoto, descarte irregular de lixo, vistoria em árvores para poda e reclamações sobre o transporte público.

Ouvidoria

A Ouvidoria-Geral do Município também divulgou balanço semanal de atendimentos. Entre os dias 3 a 9 de fevereiro, a Ouvidoria recebeu 120 manifestações pelo sistema me-Ouv, entre reclamações, denúncias, elogios e sugestões sobre os serviços da prefeitura que são prestados aos cidadãos. Conforme a Ouvidoria, a maior parte diz respeito a serviços de saneamento, serviços urbanos e educação.

