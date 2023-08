Porto Alegre Serviço 156 de atendimento à população de Porto Alegre recebe mais de 13 mil ligações em uma semana

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

A maior parte dos atendimentos foi referente ao Dmae, com cerca de 60,62%. Foto: Giulian Serafim/PMPA A maior parte dos atendimentos foi referente ao Dmae, com cerca de 60,62%. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Porto Alegre divulgou o balanço semanal das principais demandas dos cidadãos no atendimento do 156 durante a semana de 4 a 10 de agosto. O atendimento recebeu 13.090 ligações, a maior parte referente ao Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), com cerca de 60,62%. Os temas mais solicitados na área do Dmae foram vazamento na rede, paradas operacionais, contas de água, informações gerais, verificação de falta de água e de hidrômetro.

Já na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os temas foram horários e itinerários (jogo do Internacional), veículos, obstrução de via e recurso de multas (17,17%). Na Fazenda, informações gerais, guias de pagamento, IPTU/TCL, ISSQN, ITBI e TFLF, nota fiscal de serviço eletrônico e débito tributário (9,85%). Na Saúde, atendimento hospitalar, formas de acesso, locais de vacinação e emissão de alvará (9,04%). Para os serviços urbanos, as demandas foram coleta em geral, descarte irregular, capina e roçada, coletas de caliça e remoção em vias públicas (5,44%).

Entre os cidadãos que pediram abertura de protocolos para execução de serviços, o destaque foi para serviços de água, serviços fluvial, esgoto cloacal, revisão de leitura e descarte irregular.

Ouvidoria

A Ouvidoria-Geral do Município (OGM) também divulgou balanço semanal de atendimentos. Entre 4 a 10 de agosto, a Ouvidoria recebeu 227 manifestações pelo sistema me-Ouv, entre reclamações, denúncias, elogios e sugestões sobre os serviços da prefeitura.

2023-08-11