Porto Alegre Serviço de infrações de trânsito em Porto Alegre funcionará em novo endereço a partir de quarta-feira

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Nova sede da empresa fica localizada na Jerônimo de Ornelas, 670, no bairro Santana. (Foto: Brayan Martins/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que a partir de quarta-feira (12), os atendimentos relacionados à apresentação de condutor, defesa de autuação de trânsito e recurso de multa de trânsito serão realizados na nova sede da empresa localizada na Jerônimo de Ornelas, 670, no bairro Santana. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

“Devido à enchente precisamos encontrar um novo espaço tanto para nossas equipes técnicas quanto para o atendimento ao cidadão. Durante essa busca, priorizamos um local que nos permitisse oferecer um atendimento de excelência à população”, destaca o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Serviços

* Apresentação do condutor

Procedimento em que o proprietário indica por formulário quem conduzia o veículo no momento da infração especificada em Notificação, encaminhada via correio ao endereço do proprietário ou por meio da CNH Digital. O serviço é prestado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), através de convênio com o Datran/RS.

* Defesa de autuação de trânsito

A defesa consiste na manifestação de contestação da infração/multa de forma clara e objetiva, devidamente assinada, feita pelo proprietário do veículo ou condutor identificado conforme procedimento indicado na respectiva Notificação de Autuação da Infração.

* Recurso de multa de trânsito

O recurso é uma manifestação de contestação da infração/multa de forma clara e objetiva, devidamente assinada, feita pelo proprietário do veículo ou condutor identificado conforme procedimento indicado na respectiva Notificação de Imposição da Penalidade.

2025-03-08