Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Plataforma permite a abertura de empresas de forma on-line, ágil e gratuita. (Foto: EBC)

Com a recente implantação em Santa Cruz do Sul (Vale do Rio Pardo) e Estrela (Vale do Taquari), o serviço “Tudo Fácil Empresas” já está presente em oito cidades gaúchas. O serviço foi lançado pelo governo do Estado em Porto Alegre no final do ano passado e permite a abertura de empresas de forma on-line, gratuita e com apenas um acesso, em tempo máximo de 10 minutos.

Esse modelo funciona tanto para empresas individuais quanto limitadas, de baixo risco ambiental, sanitário ou de incêndio. O sucesso da iniciativa na capital gaúcha motivou o governo do Estado a apresentar a solução a outras prefeituras, com adesão mediante contrapartidas como viabilizar a inscrição municipal automática.

Além da Capital e das duas cidades mencionadas, o serviço já está disponível em Gravataí (Região Metropolitana), Novo Hamburgo (Vale do Sinos), Erechim (Norte), Panambi (Região Noroeste), São Borja e Bagé (Fronteira-Oeste). A expectativa é de que a lista seja ampliada para 40 cidades até o final do ano.

Com o objetivo de fomentar o empreendedorismo a partir da desburocratização de processos, o “Tudo Fácil Empresas” foi desenvolvido no âmbito do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede), cuja presidência é exercida pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) do Rio Grande do Sul.

Informações mais detalhadas sobre o funcionamento da plataforma, bem como os serviços disponibilizados, podem ser conferidas no portal oficial tudofacilempresas.rs.gov.br.

Com a palavra…

O titular da SPGG, Claudio Gastal, chama a atenção para o fato de que iniciativas como essa promovem um ambiente de negócios mais saudável para os empreendedores do Estado. Em consequência, acaba favorecendo mudanças positivas para as ações poder público.

De acordo com a presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (Jucis-RS), Lauren de Vargas Momback, o “Tudo Fácil Empresas” avança para solucionar ao menos dois problemas que o empreendedor tinha no momento de abrir uma empresa: o tempo elevado e o custo.

“O Tudo Fácil Empresas representa um avanço para a vida do cidadão que deseja abrir seu próprio negócio de forma rápida, simplificada e gratuita, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico e social do Estado”, salienta a dirigente.

(Marcello Campos)

