Porto Alegre Serviços de saúde, segurança e transporte são reforçados para o Carnaval de Porto Alegre, desta sexta-feira até domingo

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Desfiles de Escolas de Samba prosseguem até domingo no Porto Seco (Zona Norte). Foto: Ederson Nunes/CMPA/Arquivo Desfiles de Escolas de Samba prosseguem até domingo no Porto Seco (Zona Norte). (Foto: Ederson Nunes/CMPA/Arquivo) Foto: Ederson Nunes/CMPA/Arquivo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma série de serviços nas áreas de saúde, segurança e transporte serão reforçados pela prefeitura de Porto Alegre para o Desfile de Carnaval, que reunirá as Escolas de Samba no Porto Seco (Zona Norte) entre esta sexta-feira (6) e domingo (8). O evento é realizado fora de época devido à pandemia de coronavírus, a exemplo de outras cidades brasileiras.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) já realizou um mutirão nas proximidades do complexo cultural. Saldo: aproximadamente 250 toneladas de entulho e outros materiais recolhidos no local e arredores.

Já a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) terá uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) avançada, das 18h às 8h. São três médicos, dois enfermeiros e quatro técnicos de enfermagem. Também serão disponibilizadas duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).

Além da prontidão para eventuais ocorrências, uma unidade móvel oferecerá vacinas contra gripe e covid, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite C. Outro serviço é o fornecimento de informações sobre saúde, nutrição, atividades físicas e prevenção à dengue.

A SMS também contará com uma equipe volante que percorrerá diferentes espaços do Complexo Cultural, distribuindo preservativos e materiais informativos aos foliões.

No que se refere à segurança pública, a Guarda Municipal estará presente junto com a Brigada Militar. Ao todo, 30 agentes da corporação estarão no sambódromo, em 15 viaturas. Além de monitorar o público em geral, as guarnições também estarão a postos para prestar apoio a fiscais municipais e agentes de trânsito.

Transporte

Para facilitar o acesso do público, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa no site prefeitura.poa.br as linhas de ônibus que atendem a região. A localização dos terminais e outros detalhes podem ser conferidos no site prefeitura.poa.br.

As tabelas horárias estão disponíveis no site da EPTC e a localização em tempo real pode ser acessada na função GPS do aplicativo “Tri” (Cittamobi). Confira, a seguir, as linhas de ônibus que atendem a região:

– E10/E10.1 Restinga Carnaval (via Lomba): saída do terminal da Restinga Nova até o Porto Seco. Retorno no final dos desfiles com veículos à disposição conforme a demanda no local.

– T6.1 Transversal 6 Carnaval: atendimento a partir das 19h. No final, viagens direto ao Centro, com saídas conforme a demanda, com veículos articulados.

– 633 Costa e Silva: ativação como reforço à linha 633.3, com viagens dia 6 das 23h15min às 5h45min e dia 7 das 20h15min às 5h45min, além do dia 8 das 19h15min à 1h45min.

– B02 Leopoldina Aeroporto: tabela normal com acréscimo de viagem no final da operação para atendimento aos usuários do Trensurb. Viagens extras no dia 6 (22h40min / 23h30min), dia 7 (5h / 21h30min / 22h30min / 23h30min) e dia 8 (5h30min /21h30min / 22h30min).

– E33 Centro/Evento (via Assis Brasil): deslocamento do Centro para o evento a partir das 19h nos dias 6 e 7 e a partir das 17h no dia 8. Haverá veículos à disposição após o evento.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre