Rio Grande do Sul Servidor público é suspeito de apologia ao nazismo em Santa Maria

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Durante a ação, foram encontrados diversos itens associados ao nazismo, como capacete, máscara de gás, pingentes e estatuetas. Foto: PC/Divulgação Durante a ação, foram encontrados diversos itens associados ao nazismo, como capacete, máscara de gás, pingentes e estatuetas. (Foto: PC/Divulgação) Foto: PC/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil investiga um servidor público de 59 anos em Santa Maria, na Região Central do Estado, sob suspeita de apologia ao nazismo. A identidade do investigado não foi divulgada.

O homem trabalha na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), que informou ter instaurado um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar o caso e, se necessário, aplicar sanções.

Na quinta-feira (6), agentes da Polícia Civil cumpriram um mandado de busca e apreensão em um imóvel de propriedade do suspeito, localizado na Estrada do Radar. Durante a ação, foram encontrados diversos itens associados ao nazismo, como capacete, máscara de gás, pingentes e estatuetas.

Além desses objetos, celulares também foram apreendidos e serão submetidos à perícia.

O servidor não foi detido, mas recebeu uma intimação para prestar depoimento na próxima semana na Delegacia do Idoso e Combate à Intolerância.

Nota da Fepam

“A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam RS) informa que está ciente dos fatos, desde a notícia-crime, e atuando em colaboração com a polícia, que investiga o caso. Anterior à ação de busca e apreensão, executada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (6/3), foi realizada a abertura de Processo Disciplinar Administrativo (PAD) para apuração da conduta e aplicação de penalidades, em âmbito administrativo, ao servidor investigado. Ressalta-se que a Fepam é uma instituição comprometida com os preceitos constitucionais de defesa do meio ambiente e em sua missão repudia com veemência qualquer forma de discriminação”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/servidor-publico-e-suspeito-de-apologia-ao-nazismo-em-santa-maria/

Servidor público é suspeito de apologia ao nazismo em Santa Maria

2025-03-07