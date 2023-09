Porto Alegre Servidores de Porto Alegre podem assinar escritura para doação de órgãos de forma gratuita

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

A ação começou nesta segunda-feira e segue até esta quinta-feira. Foto: César Lopes/PMPA A ação começou nesta segunda-feira e segue até esta quinta-feira. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

Os servidores municipais de Porto Alegre podem declarar formalmente a vontade de ser doador, de maneira gratuita, por meio da Escritura Pública Declaratória de Doação de Órgãos e Tecidos. A prefeitura e o 9º Tabelionato de Notas em conjunto com o Colégio Notarial do Brasil/RS realizam, nesta semana, a campanha Doe órgãos. Salve Vidas.

A ação começou nesta segunda-feira (25), no auditório do Centro Administrativo Municipal (Rua João Manoel, 157), e segue até esta quinta-feira (28), em outros prédios da administração municipal.

Conforme o tabelião do 9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, Alan Lanzarin, além da ação na prefeitura, os demais interessados em fazer a escritura podem comparecer a qualquer tabelionato do Rio Grande do Sul, portando um documento e o nome e CPF de um familiar ou pessoa próxima que esteja ciente da sua vontade.

“Os dados apontam que 47% dos familiares ficam com dúvida sobre a doação na hora do óbito. A escritura serve como mais uma forma de convencimento, pois a autorização da doação dos órgãos do familiar ainda é necessária. Um único doador pode salvar até oito vidas”, destacou.

No documento, que fica pronto na hora, o declarante indica uma pessoa da família que, em caso de óbito, possa ser contatada para autorizar a doação. A doação de órgãos somente será uma possibilidade após a morte encefálica, que é irreversível, e sua confirmação por três diagnósticos.

O projeto teve início através de um Termo de Cooperação que estabelece a remessa de informações sobre os doadores de órgãos e tecidos à Central Estadual de Transplantes da Secretaria Estadual da Saúde, um sistema que permite a interconexão e consulta pelos hospitais e a Central de Transplantes do Rio Grande do Sul das escrituras públicas declaratórias com a manifestação de vontade relativa à doação de órgãos. Além do Colégio Notarial do Brasil/RS e o Poder Judiciário estadual, o Termo de Cooperação é assinado por Associação dos Notários e Registradores (Anoreg/RS), Secretaria Estadual da Saúde, Conselho Regional de Medicina do RS (Cremers), Santa Casa de Misericórdia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Central Notarial de Doação de Órgãos.

Datas e locais

– Terça-feira (26): 9h às 17h – Rua Siqueira Campos, 1300 – Térreo;

– Quarta-feira (27): 14h às 17h – Sede da EPTC – Rua João Neves da Fontoura, 7 – Auditório;

– Quinta-feira (28): 9h às 15h – Secretaria Municipal da Saúde – Av. João Pessoa, 325.

